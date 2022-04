Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelę ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy UE w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami.

Nowela wprowadza definicję listu zastawnego, która odwołuje się do mechanizmu podwójnego regresu, zapewniającego inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących ich zabezpieczenie. Ustawa rozszerza też zakres informacji, które będą zawarte w warunkach emisji listów zastawnych. Sprecyzowano stosowanie przez banki oznaczeń "europejska obligacja zabezpieczona" i "europejska obligacja zabezpieczona (premium)". W przepisach są też zapisy umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jej celem jest poprawa funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, a w szczególności zapewnienie większej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia - dodano.

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych m.in. dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

Listy zastawne to papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, które mają na celu pozyskanie wierzytelności opartej na kredytach hipotecznych udzielanych przez przedmiotowy bank.

Według MF nowe przepisy wprowadzą szereg zabezpieczeń dla nabywców takich papierów. Przede wszystkim działalność banków hipotecznych w tym obszarze będzie objęta nadzorem KNF. Każdy bank hipoteczny będzie zobowiązany też do składania odpowiednich sprawozdań do KNF dot. stosowania listów zastawnych.

Ustawa odnosi się również do wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów. Po zmianie przepisów będzie jeden próg - 50 proc. Obecnie są to dwa progi - 66 i 33 proc.

Nowe przepisy pozwolą też bankom komercyjnym, aby dobrowolnie mogły przystąpić do systemu ochrony (IPS), który będzie miał formę spółki akcyjnej. Będzie on podlegać nadzorowi KNF.

Kancelaria Prezydenta RP podała, że ustawa wchodzi w życie z dniem 8 lipca br. z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

