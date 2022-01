Prezydent podpisał nowelizację ustawy o NBP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim - poinformowała w środę kancelaria prezydenta. Ustawa przenosi z prezesa NBP na ministra sprawiedliwości kompetencje do ustalania zasad postępowania z fałszywymi banknotami.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała w środę, że prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

"Ustawa (…) przewiduje zastąpienie organu określającego warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami. Dotychczas organem tym był Prezes Narodowego Banku Polskiego, który był upoważniony do wydania w tym zakresie zarządzenia, natomiast po zmianie organem właściwym będzie Minister Sprawiedliwości działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego" - napisano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Dodano, że warunki postępowania z fałszywymi banknotami zostaną określone w rozporządzeniu.

"Wydając rozporządzenie Minister Sprawiedliwości uwzględni konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych - jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona" - wyjaśniono w komunikacie.

Jak wskazała kancelaria prezydenta, w ustawie znalazł się zapis, na mocy którego zwiększone zostaje potrącenie z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu. Potrącenie rośnie z 45 do 51 proc., a środki trafią do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Ustawa wchodzi w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dotyczących potrącenia z wynagrodzenia za pracę, które wchodzą w życie dzień po dniu ogłoszenia.

