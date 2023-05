Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy od paliw rolniczych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy od paliwa rolniczego - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje objęcie zwrotami akcyzy m.in. producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr.

Jak wyjaśniono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa wprowadza limit zużywanego oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego produkcji rolnej, któremu równocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z ustawą dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. - 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Rozwiązania przewidziane przez ustawę mają w latach 2023-2032 kosztować budżet 1,11 mld zł, z tego w 2023 r. - 616 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

