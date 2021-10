Prezydent podpisał ustawę o dochodach JST

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy zmieniającej zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego - podała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Celem przepisów jest zapewnienie JST optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej wz. z programem Polski Ład.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmienia zasady ustalania dochodów samorządów w związku ze zmianami wprowadzanymi przez rządowy program Polski Ład. Ma to pozwolić m.in. na ustabilizowanie dochodów samorządów. Założono m.in. ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT będzie bazować na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Zgodnie z treścią uzasadnienia podstawowym celem ustawy jest "zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład".

W treści ustawy przewiduje się m.in.: wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. części rozwojowej; określenie nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego do osób prawnych - w tym poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST "z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST". Wskazano też na "stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej".

Według ustawy dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach poprzednich; dodatkowo środki mają być przekazywane w równych ratach miesięcznych. Zapisano też utworzenie nowej części subwencji ogólnej - czyli subwencję rozwojową, która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4-6, 10, 12 i 15-22, art. 2-5, art. 6 pkt 2, art. 21 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

