Prezydent podpisał ustawę o drogach ogólnodostępnych

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, które nie są mają statusu publicznych - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta.

Ustawa dotyczy ułatwienia nabywania przez gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które pozostają w ich władaniu od co najmniej 20 lat, ale nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta, ustawa pozwali na uporządkowanie stosunków własnościowych w ważnej sferze infrastruktury drogowej, a w konsekwencji pozwoli także inwestować w drogi, do których dotychczas gminy nie posiadały tytułu prawnego.

"Należy wskazać, że wprowadzone rozwiązania, mają co do zasady charakter fakultatywny, co oznacza że to gmina będzie decydowała czy chce z nich skorzystać i nabyć daną nieruchomość czy też nie, ewentualnie na jakich warunkach" - dodano.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

