Prezydent podpisał ustawę o homologacji silników do maszyn mobilnych

Organem udzielającym homologacji będzie Transportowy Dozór Techniczny, a nie jak dotychczas Instytut Transportu Samochodowego - wynika z podpisanej przez prezydenta ustawy dot. homologacji silników spalinowych stosowanych w takich maszynach jak spychacze, koparki, czy walce.

Ustawa o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach dotyczy m.in. ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony powietrza z punktu widzenia emitowanych do atmosfery spalin z tych silników.

W trakcie prac nad ustawą wiceminister infrastruktury Rafał Weber wyjaśniał, że homologacje już wydane na polskim rynku będą nadal obowiązywały i zachowają swoją ważność, a właściciele takich pojazdów nie będą musieli dokonywać żadnych czynności, aby móc korzystać dalej ze swojego sprzętu. Zwracał uwagę, że o wydanie homologacji ubiega się producent silników, a nie właściciel maszyny z takim silnikiem.

Zgodnie z nowymi przepisami, organem udzielającym homologacji będzie Transportowy Dozór Techniczny, a nie jak to jest teraz Instytut Transportu Samochodowego.

Nowe przepisy to konsekwencja unijnego rozporządzenia ws. wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Chodzi m.in. o lokomotywy, maszyny budowlane - walce oraz żurawie, pilarki, kosiarki, a także agregaty prądotwórcze.

Ustawa ustanawia system nadzoru przestrzegania ograniczeń dotyczących dopuszczalnego poziomu spalin z tych silników i systemu kar dla podmiotów niespełniających tych wymagań.