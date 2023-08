Prezydent podpisał ustawę o ulgowych przejazdach publicznym transportem zbiorowym

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z nią osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą miały prawo do 49 proc. ulgi przy zakupie imiennych biletów miesięcznych - poinformowała w piątek kancelaria prezydenta.

Jak poinformowała kancelaria, ustawa przyznaje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji możliwości zakupu biletów miesięcznych imiennych, uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, z ulgą 49 proc., identyczną jak w przypadku posiadanego przez nich prawa do zakupu biletów jednorazowych.

"Należy zauważyć, że ustawa nowelizowana, a zatem i przedłożona ustawa, nie dotyczy komunikacji miejskiej. W obecnym stanie prawnym do zakupu biletów miesięcznych imiennych z ulgą są bowiem uprawnione wyłącznie osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji" - dodano.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

