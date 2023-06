Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Napisano, że ustawa ma na celu realizację w Polsce programu "Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027". Program ten - jak wyjaśniono - stanowi instrument wdrażania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

Wskazano, że istotna część rozwiązań zawartych w ustawie opiera się na rozwiązaniach funkcjonujących w okresie programowania 2014-2020. Zbliżone są m.in. warunki ubiegania się o pomoc finansową i jej przyznawania - uzyskanie pomocy będzie wymagało złożenia wniosku przez zainteresowanego oraz podpisania umowy o dofinansowanie. Nowością jest - jak napisano - zastosowanie w szerokim zakresie systemu teleinformatycznego do obsługi udzielanej pomocy, a zasadniczej zmianie ulegnie wdrażanie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Funduszu.

Ustawa - jak napisano - określa w szczególności zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Funduszu, warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Programu, oraz zasady przeprowadzania kontroli w zakresie nieokreślonym w przepisach unijnych lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie.

"Ustawa określa, że wdrażanie w Polsce Funduszu w ramach Programu obejmie realizację wszystkich priorytetów, na których opiera się ten Fundusz, to jest: Priorytetu 1 - Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych; Priorytetu 2 - Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii; Priorytetu 3 - Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury; Priorytetu 4 - Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi; Priorytetu 5 - Pomoc techniczna" - napisano.

Napisano, że instytucją zarządzającą, podobnie jak w perspektywie finansowej 2014-2020, będzie minister właściwy do spraw rybołówstwa, a instytucją pośredniczącą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "Różnicą w stosunku do obecnego okresu programowania jest przesądzenie, że Agencja będzie jedyną instytucją pośredniczącą w Programie realizującą zadania w odniesieniu do wszystkich jego priorytetów, w tym realizacji w ramach Funduszu wsparcia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, podczas gdy w poprzednim okresie programowania instytucjami pośredniczącymi w zakresie realizacji wspierania rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury były samorządy województw" - wyjaśniono.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących rozszerzenia elektronicznego przekazywania tzw. dokumentów pierwszej sprzedaży i kompetencji Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz przepisów dokonujących zmian w ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, dotyczących szerszej elektronizacji raportowania połowów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

