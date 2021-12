Prezydent podpisał ustawę o zwrocie akcyzy w paliwie rolniczym

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP.

Nowela zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów, a w przeliczeniu na sztukę bydła z 30 l do 40 l.

Sejm 1 października br. znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększa limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Rośnie też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Podniesienie zwrotu akcyzy rolnikom będzie kosztowało budżet państwa w 2022 r. ponad 160 mln zł i zwiększy wydatki na ten cel do 1,3 mld zł. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl