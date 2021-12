Podwyżki cen gazu będą mniejsze. Prezydent podpisał ustawę.

Zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela Prawo energetyczne.

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP poinformowało w środę, że prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych.

Kancelaria Prezydenta zaznacza, że podwyżki cen gazu są następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim.

Szczególna regulacja

Nowe taryfy

Jak podało Biuro Prasowe KPRP, zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi będzie mogło do 30 czerwca 2022 r. przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.



- Prezes URE wydając decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego określi średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego przyjęty do kalkulacji tej taryfy. Wartość średniego jednostkowego kosztu ustalana będzie w odniesieniu do całkowitego wolumenu paliwa gazowego planowanego do dostarczenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania taryfy - napisano w komunikacie.



Zgodnie z nowelą, koszty te sprzedawca obliczy w określony sposób; zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata, począwszy od 2023 r.



Ustawa przewiduje, że podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.



Dodatkowo nowela dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.