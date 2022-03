Prezydent podpisał ustawę przedłużającą stosowanie wyższej stawki dopłat do przewozów autobusowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, która utrzymuje w 2023 r. zwiększoną stawkę dopłaty do przewozów autobusowych - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak podała Kancelaria, ustawa zakłada utrzymanie w roku 2023 wyższych dopłat do przewozów autobusowych na poziomie podniesionym w czasie pandemii, czyli 3 zł do wozokilometra. Obecnie podwyższona stawka obowiązuje od kwietnia roku 2020 do końca tego roku.

W informacji wskazano, że nowe przepisy pozwolą też na przesunięcie niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż wnioskowana. Umożliwienie przesunięcia środków pozwoli objąć dopłatami jeszcze większą liczbę połączeń - zauważono.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to podyktowane, jak wyjaśniono, pilną potrzebą wprowadzenia powyższych zmian, które zapewnią dostępność środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. w województwach, w których limit środków na 2022 r. okazał się niewystarczający.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie na początku lipca 2019 roku. Z Funduszu dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Liczba uruchamianych nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu systematycznie rośnie. W 2019 r. dopłatą objęto ok. 1,5 tys. linii komunikacyjnych, natomiast w ramach naboru na 2022 r. jest to już 4,9 tys. linii.

