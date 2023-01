Prezydent podpisał ustawę ws. Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. powołania spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - wyjaśniono.

Ustawa z 13 stycznia br. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r., dotyczącej transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

Zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, fundusz ma działać w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Ustawa określa cel działania spółki oraz instrumenty służące realizacji misji publicznej oraz organizację funduszu.

Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.

Podpisana przez prezydenta, przygotowana w resorcie rozwoju i technologii ustawa zawiera m.in. definicję transformacji woj. śląskiego, przez którą rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Do realizacji zadań fundusz ma wykorzystywać katalog instrumentów, m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisję obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Podstawowym dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji ma być pięcioletnia strategia, która będzie zawierała m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, identyfikację obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu Funduszu w perspektywie co najmniej pięciu lat oraz źródła finansowania. Projekt strategii będzie podlegał konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z ministrem finansów.

Jednym z narzędzi strategii mają być programy wdrażane w ramach budżetu i zgodnie z celami funduszu. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa - do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.

Przewidziano, że w skład rady nadzorczej funduszu ma wchodzić siedmiu przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd woj. śląskiego i dwóch członków, po jednym z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Zarząd ma tworzyć od trzech do pięciu członków.

W pracach parlamentarnych nad projektem nie uwzględniono poprawek opozycji, które m.in. przewidywały, by siedziba funduszu znajdowała się nie w Katowicach, a Bytomiu, a Fundusz miał działać wyłącznie na terenie woj. śląskiego.

Kolejne nieprzyjęte poprawki opozycji dotyczyły zmniejszenia liczby członków rady nadzorczej z ramienia rządu na rzecz przedstawicieli m.in. samorządów i pracodawców, zmniejszenia liczby członków zarządu funduszu do trzech, zwiększenia limitu wydatków z budżetu państwa na finansowanie funduszu do 200 mln zł rocznie oraz kwot jego poręczeń i gwarancji do 1 mld zł.

Parlament wprowadził do ustawy poprawki legislacyjno-porządkujące, które zyskały akceptację rządu.

"Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia" - wyjaśniono w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl