Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2023 r., na mocy której deficyt zostaje zwiększony do 92 mld zł – poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Dodano, że prezydent podpisał także nowelizację ustawy okołobudżetowej.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku

"W ocenie Rady Ministrów konieczność nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wynika z aktualizacji prognoz makroekonomicznych, a także z aktualizacji założeń, co do obowiązujących zmian systemowych, w tym dotyczących utrzymania Tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność oraz uwzględnienia najnowszych informacji dotyczących bieżącego wykonania dochodów. Po stronie wydatkowej budżetu państwa dokonano m.in. istotnego zwiększenia kwoty przeznaczonej na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - wskazano w piątkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Dodano, że zdecydowano także o przekazaniu dodatkowych środków z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Nowelizacja budżetu zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

Prezydent podpisał również nowelizację ustawy okołobudżetowej

W budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu uległy także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kancelaria podała także, że prezydent Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

