Prezydent podziękował ratownikom górniczym za ich służbę (aktualizacja)

Prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek ratownikom górniczym za ich codzienną służbę. Pracują oni w warunkach, w które przeciętny człowiek nie odważyłby się zejść, dają z siebie wszystko, by ocalić ofiary wypadków w kopalniach, niesienie pomocy jest ich powołaniem – mówił prezydent w Bytomiu.

Prezydent odwiedził w piątek Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (CSRG), rozmawiał z ratownikami i oglądał sprzęt ratowniczy. Jak mówił, CSRG to miejsce o wielkim znaczeniu dla całej społeczności Górnego Śląska - tu na co dzień pracują i dyżurują ci, którzy niosą pomoc. Jak zaznaczył, ratownicy górniczy niosą oni pomoc w najtrudniejszych sytuacjach.

"To jest ogromna część jednej z najważniejszych tradycji, które towarzyszą górnikom praktycznie rzecz biorąc od połowy XIX wieku, ale które dzisiaj należą już do żelaznego kanonu kultury, tradycji i tożsamości górniczej - a mianowicie to, że możesz być pewny, że zawsze po ciebie przyjdą, że nigdy nie zostaniesz na dole kopalni, że prędzej czy później się wydobędą i że dadzą z siebie wszystko po to, żeby jak najszybciej cię uratować, jak najszybciej dom ciebie dojść i żeby cię wydobyć żywego" - wskazał Duda.

Jak dodał, niesienie pomocy do ostatniej chwili jest "absolutnym powołaniem" ratowników górniczych. Tuż przed swoim wystąpieniem prezydent złożył wieniec pod pomnikiem przed wejściem do CSRG, który upamiętnia ratowników górniczych, przede wszystkim tych, którzy zginęli przy pracy.

"Co to znaczy służba ratownika górniczego, tam właśnie można zobaczyć; z czym musi liczyć się ten, których schodzi na dół do kopalni, w warunki, w które żaden przeciętny, zwykły człowiek nie odważyłby się zejść, w warunki, z których inni uciekają. Stamtąd, skąd inni uciekają, ratownicy górniczy idą i wynoszą swoich kolegów. Chwała wam za to. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków za tę służbę ogromnie dziękuję" - oświadczył.

Prezydent ocenił, że górnictwo podziemne ma w Polsce "wielki etos" i wszyscy zdają sobie sprawę, że to praca bardzo trudna i ryzykowna, szczególnie niesienie pomocy ofiarom wypadków i katastrof górniczych. Jak zaznaczył, właśnie z ciężkiej pracy wyrosła tradycja Górnego Śląska. Ten region jest postrzegany jako miejsce ciężkiej pracy i odważnych ludzi - mówił.

Prezydent przypomniał, że po wielu latach dominacji przemysłu ciężkiego, region w ostatnim czasie się zmienia, rozwijane są w nim nowoczesne technologie. "To ogromny postęp, to wielka ambicja, także i rozwoju gospodarczego, to dzisiaj bardzo wiele pięknych, zielonych miejsc, które ten stereotyp istniejący przez dziesiątki lat - czarnego, węglowego Śląska, zupełnie zmieniają" - wskazał.

Jak ocenił, Śląsk staje się także symbolem rozwijającej się kultury, ważnych wydarzeń - jak szczyt klimatyczny ONZ - i unowocześniania gospodarki. Wspomniał o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, uznawanej za jedno z najlepszych tego typu przedsięwzięć na świecie.

Duda przekonywał w swoim wystąpieniu, że obecny czas jest dobry na to, by Polska "pokazała swoją wielką ambicję" i realizowała inwestycje, konieczne do rozwoju kraju. Przypomniał m.in. o budowie kanału na Mierzei Wiślanej i przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, zaznaczając, że potrzebne są także przedsięwzięcia na mniejszą skalę.

"Śląsk, zarówno Górny, jak i Dolny, są takimi właśnie miejscami, gdzie jest bardzo wiele nowoczesnej myśli technicznej, gdzie właśnie jest wielka ambicja, a przede wszystkim wielka wola pracy, ciężkiej pracy, także tej pracy, która później przechodzi w pracę przy biurkach, przy komputerach" - mówił.

"Taki właśnie Śląsk chcemy budować - który będzie łączył tę piękną, niezwykłą tradycję, tę swoją ambicję, z tym aby Polskę wynosić na wyżyny" - podkreślił. "Cały Górny Śląsk jest naszym wielkim regionem biznesowym, naszym wielkim centrum gospodarczym" - ocenił i dodał, że należy tworzyć takie rozwiązania, które będą wspierały rozwój tego regionu. Podziękował za to władzom regionalnym i lokalnym.

Duda wyraził przekonanie, że Śląsk może być nie tylko regionem najsilniejszym gospodarczo, ale też stać się "najpiękniejszym zakątkiem naszego kraju i śmiało konkurował z najatrakcyjniejszymi miejscami w Polsce (…) także pod względem kulturalnym, rozrywkowym, pod względem możliwości osobistego, codziennego rozwoju". "Tego życzę wszystkim mieszkańcom Górnego Śląska, tego życzę wszystkim tym, którzy czują się sercem ze Śląskiem związani, którzy także ze Śląska pochodzą" - podsumował.