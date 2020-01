Prezydent: Polska powinna rozwijać się równomiernie

Polska powinna być rozwijana równomiernie, w sposób sprawiedliwy i umiejętny - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda podczas konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Kolnie.

Zdaniem prezydenta, rozwój kraju powinien przebiegać w taki sposób, aby mogły korzystać z tego społeczności lokalne, reprezentowane przez lokalne władze. Andrzej Duda wskazał na fundusze rozwojowe, które jego zdaniem powinny być dostępne dla realizacji dobrze przemyślanych programów.

Podkreślił, że kwestia rozwoju obszarów wiejskich jest równoznaczna z perspektywą rozwoju dla mieszkańców. Wymienił m.in. dostęp do dobór kultury, dobrej szkoły, komunikacji. Wiele praw obywatelskich można łączyć z zasadą zrównoważonego rozwoju - dodał.

Wszędzie musi być dobra komunikacja, która pozwoli realizować się zawodowo, pozwoli się kształcić - "tego w naszym kraju w ostatnich trzydziestu latach brakowało" - powiedział.

Do najważniejszych spraw, do których władze przywiązują szczególną wagę zaliczył walkę z zanieczyszczeniem powietrza i ochronę klimatu. "Tu w Kolnie programy w tej sprawie realizowane są od kilku lat. Chcemy to wspierać, bo to element przyszłości w oszczędzaniu energii i korzystaniu z energii odnawialnej" - dodał prezydent.