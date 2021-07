Prezydent: polskie rolnictwo jest fundamentem polskiej gospodarki

Polskie rolnictwo jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki, absolutnym jej fundamentem, z uwagi na to, że zabezpiecza niezwykle istotną część bezpieczeństwa krajowego - bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział w piątek podczas gali konkursu AgroLiga 2020 prezydent PR Andrzej Duda.

Prezydent podczas gali zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim powiedział, że odczuwa dumę z tego, iż "jesteśmy w stanie wyłonić co roku w wyniku niezwykle szczegółowych i sprawiedliwych eliminacji tych, którzy radzą sobie najlepiej i co podkreślałem wręczając te laury, są przykładem dla innych".

"Wszyscy państwo przyczyniacie się do budowy potencjału polskiego rolnictwa, czynicie polskie rolnictwo nowocześniejszym, na tym szeroko pojętym rynku rolnym działając pokazujecie innym, że można, jesteście dla nich wzorcem" - mówił prezydent.

Jak wskazał, najważniejszym aspektem jest to, że rolnictwo w Polsce przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. "Polskie rolnictwo jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki, absolutnym jej fundamentem, z uwagi na to, że zabezpiecza niezwykle istotną część bezpieczeństwa krajowego - bezpieczeństwo żywnościowe" - podkreślił Andrzej Duda.

Według niego "nie zdawać sobie sprawy z tego co to znaczy może tylko ktoś, kto nigdy nie odczuwał głodu, kto nigdy nie był w sytuacji, że zabrakło jedzenia".

Prezydent zwrócił uwagę, że w Polsce sytuacji braków żywnościowych nie było "już od ponad 30 lat".

Jak dodał, zwracając się do laureatów konkursu AgroLiga, "to jest wielka, ogromna państwa zasługa, że większość tej żywności, którą można w sklepach nabyć, to jest żywność produkowana u nas".

Wskazał ponadto, że polska żywność stanowi dużą część artykułów spożywczych, które można nabyć "na całym świecie".

"Duża część żywności, którą można nabyć na całym świecie to jest żywność u nas wyprodukowana, nasze polskie płody rolne, efekty naszej, polskiej hodowli, trudu, potu, wysiłku fizycznego i intelektualnego polskiego rolnika" - mówił.

"Chciałbym, żebyście tak państwo postrzegali swoją obecność w Pałacu Prezydenckim i to, że gala AgroLigi odbywa się właśnie tutaj. Jest tak dlatego, że polskie rolnictwo na to zasługuje" - stwierdził Andrzej Duda.

Konkurs AgroLiga pozwala na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agroprzedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl