Prezydent powierzy rządową misję Prawu i Sprawiedliwości

Co do jednej rzeczy możemy być pewni, samodzielne rządy PiS kończą się. Prezydent zapewne powierzy tej formacji misję stworzenia nowego rządu - skomentował sytuację dla WNP.PL historyk i politolog z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Antoni Dudek.

Wskazania dotyczące wyników głosowania w tych wyborach parlamentarnych oznaczają jedno, praktycznie nie ma szans na to, aby PiS mógł samodzielnie rządzić trzecią kadencję. Nawet gdyby udało się przekonać przyszłych posłów Konfederacji może zabraknąć mandatów pozwalających stworzyć nowy rząd.

- To o czym już wiemy oznacza, że PiS nie będzie mógł samodzielnie rządzić. Oczekuję, że wraz z publikacją cząstkowych wyników wyborów Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło liczyć na wzrost liczby głosów. Powiem tak, jak się ma pewnych 200 mandatów to można ostro grać. Sprawa zwycięstwa nie jest do końca przesądzona. Mogę sobie bowiem wyobrazić powołanie rządu mniejszościowego, ale raczej partie opozycyjne będą dążyły do przejęcia władzy. To co bardzo boli rząd i sam PiS to porażka referendum. Brak wymaganego progu oznacza, że to jest cios w partię - komentuje dla WNP.PL historyk i politolog z Uniwersytetu kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie prof. Antoni Dudek.

Najbliższe dni i tygodnie wypełnione będą spekulacjami i sytuacjami, które mogą wydawać się z pozoru zaskakujące. Wiele spraw wyjaśni się dopiero w najbliższy wtorek gdy poznany oficjalne wyniki głosowania, a co najważniejsze przydzielone zostaną w każdym okręgu wyborczym mandaty dla nowych posłów.

- Jeśli powstanie tak zwany rząd anty-PiS to wcale nie będzie miał łatwego życia. Rozwój sytuacji jest naprawdę bardzo trudny do przewidzenia. Jedno jest moim zdaniem pewne, po ogłoszeniu przez PKW (Państwową Komisje Wyborczą) ostatecznych wyników wyborów prezydent Andrzej Duda misję utworzenia nowego rządu powierzy właśnie PiS-owi - dodał prof. Dudek.

Zgodnie z zapowiedziami PKW najpóźniej we wtorek w godzinach wieczornych ogłosi wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.