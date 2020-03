Prezydent Poznania o ograniczeniu liczby pasażerów: idiotyczne rządowe zalecenia

Prezydent Poznania zwrócił się do wojewody wielkopolskiego o to, by policja, strażacy i Wojska Obrony Terytorialnej pilnowały ograniczeń liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Rządowe zalecenia określił mianem idiotycznych.

Wtorkową decyzją rządu w autobusie czy tramwaju może przebywać tylu pasażerów, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących w pojeździe. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwrócił się w środę do prezydenta Poznania o dostosowanie działań miasta do wytycznych wskazanych przez rząd. "Proszę o przywrócenie codziennego rozkładu jazdy, który zwiększy liczbę dostępnego dla pasażerów taboru, a tym samym umożliwi dostosowanie się miasta do wytycznych obowiązujących w stanie epidemii" - napisał wojewoda. Mikołajczyk zasugerował także czasową rezygnację z pobierania opłat parkingowych w mieście.

W czasie czwartkowej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak odczytał list, który w odpowiedzi na środowe pismo wysłał wojewodzie. "W obecnym stanie wyjątkowym w Polsce, którego rząd, chcąc na siłę przeprowadzić wybory, nie ma odwagi tak nazwać, to pan ma szereg narzędzi, by realizować dyspozycje władz RP. W związku z tym, zwracam się do pana z prośbą o zabezpieczenie na wszystkich przystankach komunikacji miejskiej w Poznaniu przez podległe panu służby (policję, straż pożarną, WOT) możliwości egzekwowania idiotycznych rządowych zaleceń, będących dowodem na to, że władze RP nie wiedzą, jak funkcjonuje transport publiczny, bo z niego po prostu nie korzystają" - powiedział Jaśkowiak.

Zwrócił uwagę, że to wojewoda może nakazać zakładom pracy inne godziny rozpoczynania i kończenia zmian. "W ten sposób może pan znacząco wpłynąć na dostosowanie naszej komunikacji publicznej do wytycznych rządu" - powiedział Jaśkowiak.

"Nie potrzebowaliśmy wskazówek rządu by dbać o bezpieczeństwo pasażerów transportu publicznego. Od początku na bieżąco monitorowaliśmy napełnienie pojazdów wprowadzając zmiany tam, gdzie było to konieczne. Tramwaje i autobusy dezynfekowaliśmy zanim w rządzie ktokolwiek zaczął się interesować koronawirusem" - oznajmił.

Dodał, że dla zapewnienia obsługi komunikacji publicznej w Poznaniu w zwykły dzień roboczy na trasy wyjeżdża łącznie 290 autobusów i 184 tramwaje. "Chcąc dostosować naszą komunikację do wymogów rządu musielibyśmy mieć o połowę, a być może nawet dwukrotnie liczniejszy tabor" - zaznaczył.

Podkreślił, że obecnie absencja wśród motorniczych i kierowców poznańskiego MPK wynosi ok. 26 proc. Według Jaśkowiaka przekłada się to na brak możliwości kursowania 59 autobusów i 32 tramwajów. "Jak widać rząd nie potrafi nawet dokonać prostych wyliczeń. Biorąc pod uwagę powyższe dane moja surowa ocena jego ostatnich dyspozycji nie powinna zatem dziwić czy bulwersować" - dodał Jaśkowiak.

Odnosząc się do sugestii wojewody, by miasto czasowo zrezygnowało z pobierania opłat parkingowych Jaśkowiak powiedział, że służą one m.in. do zapewniania rotacji na parkingach w centrum miasta, gdzie większość miejsc jest zajęta przez auta mieszkańców śródmieścia.

Dodał, że zawieszenie opłat parkingowych przyniosłoby budżetowi miasta miesięcznie 2 mln zł strat. "Które moglibyśmy wydać na walkę z koronawirusem, w tym zakup niezbędnego sprzętu dla szpitali" - zaznaczył.

Jaśkowiak ocenił list wojewody wielkopolskiego jako podważający zaufanie mieszkańców do organów wybranych w demokratycznych wyborach. "Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne i szkodliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy działania rządu są tak niespójne, nieracjonalne i chaotyczne" - powiedział.

Zaapelował, by to wojewoda koordynował wykonanie wytycznych poszczególnych ministrów "które są niejednokrotnie sprzeczne". Jako przykład podał poniedziałkowy nakaz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o natychmiastowym zamknięciu poznańskich rynków i targowisk. "Jest w całkowitej sprzeczności ze stanowiskiem ministra rolnictwa oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego" - ocenił Jaśkowiak.

Prezydent Poznania podkreślił, że władze miasta zdecydowały o zamknięciu szkół wz. z zagrożeniem koronawirusem zanim podobną decyzję na szczeblu ogólnokrajowym podjął rząd. Dodał również, że samorząd wsparł dyrekcję miejskiego szpitala przekształconego w jednostkę zakaźną, w zakupie aparatury i testów do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2.