Prezydent: przestrzeń euroatlantycka to obszar "wypróbowanego zaufania" gospodarczego

Przestrzeń euroatlantycka to obszar wypróbowanego zaufania gospodarczego; chcielibyśmy jeszcze większy nacisk położyć na to, żeby rozwijały się inwestycje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - powiedział w czwartek podczas spotkania z amerykańskimi przedsiębiorcami prezydent Andrzej Duda.

Duda mówił, że podczas środowej wizyty w Białym Domu i rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem poruszony był temat współpracy gospodarczej w Europie i na świecie.

"Prezydent Donald Trump ma przeświadczenie jedno, że powinien uczynić wszystko, aby amerykańskie firmy, które poczyniły w ostatnich dziesięcioleciach inwestycje na Dalekim Wschodzie, przede wszystkim w Chinach, z uwagi na różne przeszkody, które pojawiły się w związku z epidemią koronawirusa i zerwaniem łańcucha dostaw i wszystkimi problemami, które wynikły, trzeba wyciągnąć z tego wnioski i on chciałby, żeby te firmy wróciły do Stanów Zjednoczonych, z kolei my byśmy chcieli, aby powędrowały do nas" - mówił prezydent.

Dodał, że przestrzeń euroatlantycka to obszar "wypróbowanego zaufania" przede wszystkim gospodarczego.

"Chcielibyśmy zintensyfikować wzajemne inwestycje, ułatwić wymianę gospodarczą i jeszcze większy nacisk położyć na to, żeby rozwijały się inwestycje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi" - powiedział Duda.