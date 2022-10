Prezydent Radomia: miejska spółka RADPEC ma węgiel na cały sezon grzewczy

Miejska spółka RADPEC ma zabezpieczone zasoby węgla, które powinny wystarczyć do końca sezonu grzewczego – oświadczył w środę prezydent Radomia Radosław Witkowski. Dodał, że miasto jest gotowe udostępnić plac, gdzie dystrybuowany byłby węgiel importowany przez rząd.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC jest głównym dostawcą ciepła do budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych w Radomiu.

"Dziś spółka RADPEC ma zagwarantowane zasoby węgla do końca marca przyszłego roku. Jednocześnie mamy gwarancję dostaw jeszcze w październiku, które zapewnią nam odpowiednią ilość węgla na sezon grzewczy do końca kwietnia" - powiedział na środowej konferencji prasowej prezydent Radomia.

Witkowski zapewnił, że RADPEC jest przygotowany na taką dostawę ciepła jak w poprzednich latach. "Jesteśmy przygotowani na to, aby ten sezon grzewczy był dokładanie taki sam jak rok czy dwa lata temu. Nie ma żadnego problemu jeśli chodzi o węgiel, nie ma również żadnego problemu, abyśmy mogli ogrzewać szkoły" - powiedział prezydent.

Prezes RADPEC-u Tomasz Nita poinformował, że spółka ma podpisaną wieloletnią umowę z Polską Grupą Górnicza (PGG). Pytany o podwyżki cen ciepła wprowadzone od września wyjaśnił, że PGG w maju podwyższyła cenę o 120 proc.

"Niestety musieliśmy tę cenę wpisać do naszego budżetu i przełożyć na cenę, która została skierowana we wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE); taka cena została zatwierdzona przez URE i wprowadzona od 1 września" - stwierdził Nita. Wskazał, że 67 proc. kosztów spółki to koszty związane z zakupem węgla i zakupem uprawnień do emisji CO2.

Prezydent Radomia zaproponował, by dystrybucją importowanego węgla, o co apelował do samorządów wicepremier Jacek Sasin, zajęła się spółka Enea Nowa Energia, która ma w Radomiu swoją siedzibę. Prezydent miasta przyznał, że spółka ma doświadczenie w energetyce, zatrudnia ok. 100 wykwalifikowanych pracowników.

"Biorąc pod uwagę brak prawnych i technicznych możliwości samorządu do dystrybucji węgla, zapraszamy do współpracy spółkę Enea Nowa Energia, która ma swoją siedzibę w Radomiu. Oddajemy do jej dyspozycji 2-hektarowy, utwardzony i ogrodzony plac przy ulicy Żelaznej, należący do spółki RADPEC" - powiedział dziennikarzom Witkowski.

Dodał, że wierzy, iż ta propozycja miasta spotka się z zainteresowaniem Enei. "Ta deklaracja dziś pada poprzez media, natomiast jutro sformalizujemy to i zarząd spółki Nowa Energia, czy w ogóle Enea, otrzyma od nas taką propozycję" - zapowiedział Witkowski. Dodał, że miasto i spółka RADPEC są gotowe podjąć działania "bez zbędnej zwłoki, bo węgiel musi jak najszybciej trafić do mieszkańców Radomia". Witkowski zauważył, że w Radomiu blisko 6 tys. gospodarstw domowych w dalszym ciągu korzysta z węgla.

Witkowski odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi wiceministra, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który zaapelował do samorządów, aby angażowały się w dystrybucję wśród mieszkańców węgla, importowanego przez spółki PGE Paliwa i Węglokoks. Sasin zauważył wówczas, że samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy.

