Prezydent: rozpoczynamy akcję "kupuj świadomie produkt polski"

Rozpoczynamy akcję "kupuj świadomie produkt polski" i apelujemy, żeby kupować polskie produkty żywnościowe - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

"Rozpoczynamy akcję +kupuj świadomie produkt polski+. (...) Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to co kupują i aby starali się, mając do wyboru różne produkty, by ze sklepowych półek wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju" - powiedział prezydent Duda.

Dodał jednocześnie, że nie musimy się martwić, czy żywność na polskim rynku będzie, gdyż jest ona dostępna.