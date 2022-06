Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, we wtorek, że Prezydent podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa przewiduje włączenie do działu rozwój regionalny spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza to przeniesienie zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Nowela zakłada ponadto przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. CPK kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze".

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 2, który zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu publikacji ustawy. Przepis ten dotyczy poinformowania osób zatrudnionych w urzędach obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy o ich przejściu do organów, którym ustawa te zadania i kompetencje przekazała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

