Prezydent Sosnowca do premiera: apelujemy o środki dla miasta, wszyscy mają być równi

Deklarując przekazanie środków na stadion dla Ruchu Chorzów premier Mateusz Morawiecki podzielił mieszkańców Polski na lepszych i gorszych – ocenił w czwartek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Przypomniał, że miasto wnioskowało o dotacje dla swoich obiektów sportowych; wezwał do ich wypłacenia.

W środę wieczorem premier Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych o swoim spotkaniu z samorządowcami Chorzowa i władzami Ruchu Chorzów, a także potwierdził obietnicę, że rząd PiS dołoży do budowy nowego stadionu dla chorzowskiego klubu 50 proc. kosztu inwestycji, czyli ok. 100 mln zł. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala (PO) w mediach społecznościowych doprecyzował następnie, że dotacja jeszcze w tym roku ma wynieść ok. 120 mln.

W czwartek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński (PO, Tak! Dla Polski) w związku z tymi informacjami zorganizował briefing przy ArcelorMittal Park - mieszczącym stadion, halę i lodowisko kompleksie sportowym, zbudowanym ostatnio przez miejską spółkę Zagłębiowski Park Sportowy za ok. 240 mln zł.

"Pozwólcie państwo, bo chodzi tylko o zasady i o to, aby pan premier mógł dotrzymać słowa, że zacznę od cytatu pana premiera Morawieckiego; to słowa które padły po spotkaniu z panem prezydentem Andrzejem Kotalą w Chorzowie: +Nieważne, kto jakiemu klubowi kibicuje. Sport ma łączyć, a nie dzielić. Tak samo, jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości chce łączyć, a nie dzielić oraz wspierać rozwój infrastruktury sportowej, by była nowoczesna i dostępna dla wszystkich+" - mówił Chęciński.

Wyjaśnił, że zacytował te słowa ponieważ ma przy sobie informacje o składanych przez gminę Sosnowiec, przez spółkę Zagłębiowski Park Sportowy, wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu budowy tak stadionu, jak i hali sportowej oraz lodowiska. "Tak naprawdę zawsze upominaliśmy się i prosiliśmy o dofinansowanie hali sportowej oraz lodowiska" - uściślił.

Przypomniał, że Sosnowiec już kilkanaście lat temu starał się ośrodki na budowę lodowiska i takie środki otrzymał, jednak poprzednie władze nie zrealizowały inwestycji, a ówczesne Ministerstwo Sportu poprosiło miasto, aby nie blokowało dotacji, lecz zgłosiło się, gdy będą gotowe projekty i będzie pewność, że inwestycje się odbędą.

"I tak dokładnie robimy. Od 2019 r. składaliśmy takie wnioski. Warto dodać, że zawsze te wnioski są poparte przez związki sportowe różnego rodzaju dyscyplin sportowych, które chcą rozgrywać na tych obiektach swoje mecze. Stoimy przed lodowiskiem dlatego, że ostatni nasz wniosek dotyczy właśnie tego obiektu - i to już chyba ostatni wniosek, który może być zrealizowany - na 26,4 mln zł przy całości inwestycji 52,8 mln zł" - wskazał Chęciński.

"Stoimy tutaj dlatego, bo właśnie apelujemy do pana premiera, aby zrealizował słowa, które zacytowałem. Staraliśmy się o te środki od kilku lat i jeżeli pan premier uważa, że wszyscy są równi i tak powinno być ze sportem - sport nie powinien dzielić - to apelujemy do niego, aby na wszystkie inwestycje sportowe patrzył w taki sam sposób" - wezwał prezydent Sosnowca.

Przypomniał, że w Sosnowcu właśnie kończony jest stadion zimowy, budowane były hala sportowa i arena piłkarska; również w Katowicach powstają hala sportowa i stadion piłkarski. "Panie premierze, jeżeli sport jest równy dla wszystkich, jeżeli potwierdza pan to, co zacytowałem, apelujemy do pana o przekazanie środków na już wybudowane obiekty sportowe, bo kibice Zagłębia Sosnowiec, mieszkańcy Sosnowca zasługują tak samo na te obiekty, jak każdy inny mieszkaniec w naszym kraju" - powtórzył.

Zaznaczył, że kibice Ruchu Chorzów apelowali wcześniej, gdy nie było możliwości budowy stadionu w ich mieście, aby nie głosować na tych, którzy nie dotrzymali obietnic w tej sprawie. "Dlatego my również apelujemy, ja apeluję, aby w Sosnowcu nikt nie głosował na Prawo i Sprawiedliwość do momentu, w którym takie środki (...) nie wpłyną na nasze konto" - wskazał Chęciński.

"Jeżeli pan premier mówi, że dzisiaj nie ma możliwości na przekazywanie środków na już zrealizowane inwestycje, to możemy te środki przekazać na inne ważne inwestycje, które będziemy realizować, a fajnie by było, gdybyśmy mogli liczyć na środki zewnętrzne, np. 100 mln zł, które przygotowaliśmy w ramach Polskiego Ładu na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które będziemy realizować ze środków naszych, mieszkańców Sosnowca" - zasugerował.

Zastrzegł też, że gratuluje kibicom Ruchu Chorzów tego, co osiągnęli. Przypomniał mecz obu drużyn w ArcelorMittal Park, gdy - jak zaznaczył - kibice potrafili stworzyć fantastyczną atmosferę, co pokazuje, że zasługują na takie obiekty. "Gratuluję miastu Chorzów, panu prezydentowi tego, że te środki otrzyma, znajdzie swoje i wierzę bardzo mocno, taki obiekt wybuduje" - zadeklarował.

"Trzymamy kciuki za innych, którzy te obiekty budują. Trzymamy kciuki i nie głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość do momentu, w którym takie pieniądze do naszego miasta nie wpłyną, bo - tak, jak cytowałem pana premiera - wszyscy jesteśmy równi, sport ma łączyć, a nie dzielić, a wczoraj pan premier podzielił mieszkańców naszego kraju na lepszych i gorszych" - zakończył prezydent Sosnowca.

Budowa sosnowieckiego kompleksu - który zyskał oficjalną nazwę ArcelorMittalPark - rozpoczęła się na wiosnę 2019 r. Jako pierwszą pod koniec lutego br. oddano do użytku halę sportową na 3 tys. miejsc. Także w lutym odbyła się inauguracja stadionu z 11,6 tys. miejsc, na którym grają piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Dobiega końca budowa lodowiska (o pojemności 2,5 tys. miejsc). Całość, czyli hala, lodowisko i stadion, kosztowała ok. 240 mln zł.