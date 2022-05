Prezydent spotkał się z dyrektorem generalnym FAO

Prezydent Andrzej Duda przyjął we wtorek dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu; rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa żywnościowego - poinformowała prezydencka kancelaria.

"Prezydent Andrzej Duda przyjął Sekretarza Generalnego FAO Qu Dongyu. Tematem rozmów - bezpieczeństwo żywnościowe" - napisano na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

We wtorek w Łodzi rozpoczyna się 33. sesja Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy (ERC33). Omawiane będą kwestie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i transformacji systemów rolno-spożywczych. W wydarzeniu, które potrwa do 13 maja uczestniczyć będą przedstawiciele resortów rolnictwa z 50 państw z Europy i Azji Środkowej.

W otwarciu konferencji, które nastąpi we wtorek po południu, udział wezmą m.in. komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk, który w poniedziałek spotkał się z dyrektorem generalnym FAO.

"Procesy transformacji systemów żywnościowych w kierunku bardziej zrównoważonych są zagrożone w wyniku pandemii COVID-19 i wzrostu cen środków produkcji, a agresja Rosji na Ukrainę to kolejny czynnik zagrażający światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu" - powiedział Kowalczyk, cytowany w informacji po spotkaniu z Qu Dongyu, przekazanej przez resort rolnictwa.

Kowalczyk podkreślił, że Polska oczekuje zaangażowania FAO w zakresie analiz i propozycji rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa w Ukrainie oraz łagodzenia niekorzystnych skutków wojny dla świtowego bezpieczeństwa żywnościowego, zgodnie z mandatem FAO.

Jak poinformowano, Qu Dongyu stwierdził, iż światowe bezpieczeństwo żywnościowe było zagrożone już przed pandemią COVID-19, a wzrost cen środków produkcji i wojna w Ukrainie dodatkowo pogorszyły tę sytuację. Zwrócił uwagę na rolę Polski jako znaczącego producenta żywności w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie.

