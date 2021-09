Prezydent: Sprawą fundamentalną to, by Polska była rozwijana równo

Dla mnie sprawą absolutnie fundamentalną jest to, by Polska była rozwijana równo. Polskie obszary wiejskie cały czas wymagają dofinansowania - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla programu "Tydzień" w TVP. Dodał, że "polska wieś wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa".

Prezydent wskazał, że "polski rolnik produkuje coraz lepiej i coraz więcej, ale przede wszystkim - co najważniejsze - ta żywność, nawet jeżeli produkujemy jej więcej, nie traci na jakości". "Wręcz przeciwnie - pojawia się coraz więcej właśnie żywności naturalnej, takiej o charakterze z uprawy ekologicznej, bardzo dziś poszukiwanej i w Polsce, i poza granicami. Bardzo się z tego cieszę" - powiedział.

"Dla mnie sprawą absolutnie fundamentalną jest to, by Polska była rozwijana równo. Polskie obszary wiejskie cały czas wymagają dofinansowania. To nie tylko to, o czym zawsze mówię: że polska wieś wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa, patrząc z punktu widzenia rolnika i jego pracy na roli, tego, że prowadzi on swoje gospodarstwo; ale chodzi także o jego otoczenie, te przysłowiowe obszary wiejskie, czyli drogi, szkoły, przedszkola, instytucje kultury - wszystko, co jest konieczne, by na wsi można było żyć normalnie, korzystając w miarę możliwości ze wszystkich atrybutów takich jak w mieście" - mówił prezydent.

Dodał, że "dziś już w dużym stopniu dzieje się tak na dużych obszarach naszego kraju, dlatego że bardzo wielu ludzi - wiemy doskonale - z miasta wyprowadza się na wieś". "Czemu? Dlatego że na wsi jest szerokopasmowy internet, więc są w stanie komunikować się i porozumieć; że mają już dobry dojazd; że mają wszystko to, co rzeczywiście dobre i potrzebne mieli w mieście; a dodatkowo mają więcej spokoju, więcej ciszy, świeżego powietrza, zieleni, możliwości zrelaksowania się, a więc tego wszystkiego, co pomaga w spokojnym i dobrym życiu" - wskazał prezydent Duda.

Pytany o to, jaka dla polskiego rolnika będzie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej prezydent odpowiedział: "Mam nadzieję, że będzie dobra". "Oczywiście są zgłaszane różne obawy związane choćby z europejskim programem Zielony Ład. Ale biorąc pod uwagę wszystkie zastrzeżenia i związane z tym niebezpieczeństwa - bo na przykład trudno zgadzać się z koncepcją, że należy ograniczyć produkcję żywności w Europie, bo jest jej za dużo - powiedziałbym tak: nigdy za dużo produktów rolnych, produktów żywnościowych wysokiej jakości" - mówił prezydent.

"Akurat tak się składa, że w moim przekonaniu, jak również części ekspertów, z którymi rozmawiałem, te bardzo istotne elementy Zielonego Ładu - choćby takie jak polityka +od pola do stołu+, po angielsku nazywa się to +from farm to the fork+, czyli +od farmy do widelca+; czyli uprawiamy, produkujemy, mamy płody rolne, następnie sami je przetwarzamy, aż można już podać je konsumentowi jako gotowe, nawet w formie potraw, co jest dziś bardzo częste choćby w gospodarstwach agroturystycznych - to jest właśnie rolnictwo charakterystyczne raczej dla rodzinnego gospodarstwa rolnego, dla mniejszego gospodarstwa, a nie dla ogromnej farmy liczącej wieleset tysięcy hektarów" - powiedział prezydent.

"W związku z tym wydaje mi się, że jest to taka polityka, która akurat może zostać bardzo dobrze wykorzystana przez polskich rolników - i ja na to liczę" - zaznaczył.

Prezydent złożył też rolnikom życzenia z okazji odbywających się w Warszawie Dożynek Prezydenckich.

Całość wywiadu jest dostępna na stronie prezydent.pl

