Prezydent Starachowic: bezpłatna komunikacja miejska miała być prima aprilisowym żartem, a stała się rzeczywistością

O ponad 70 proc. wzrosła liczba osób korzystających z komunikacji publicznej w Starachowicach (Świętokrzyskie), odkąd jest ona bezpłatna. „To rozwiązanie, które wielu traktowało jako prima aprilisowy żart, tymczasem stało się rzeczywistością, do której mieszkańcy Starachowic się przyzwyczaili” – powiedział we wtorek prezydent miasta Marek Materek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Bezpłatna komunikacja miejska w Starachowicach funkcjonuje od 1 kwietnia 2022 roku. Mogą z niej korzystać mieszkańcy miasta i osoby płacące tutaj podatki. "To rozwiązanie, które wielu traktowało jako prima aprilisowy żart. Tymczasem stało się rzeczywistością, do której mieszkańcy Starachowic się przyzwyczaili i chętnie z niej korzystają" - powiedział prezydent Starachowic podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Poinformował, że z komunikacji miejskiej korzysta obecnie około 71 proc. więcej osób niż rok wcześniej (około 253 tys. osób miesięcznie). "Ten przyrost jest ogromny. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim pasażerom komunikacji miejskiej. Bo to oni każdego dnia udowadniają, że to rozwiązanie wprowadzone w Starachowicach miało głębokie uzasadnienie" - podkreślił Materek.

Dodał, że bezpłatna komunikacja miejska została wprowadzona wiosną tergo roku nie przypadkowo. Wspomniał o kryzysie energetycznym, który "sprawił, że ceny gazu, benzyny, ropy poszybowały do góry".

"Każdy kierujący pojazdem musi teraz płacić więcej. Chcieliśmy wykorzystać ten moment do tego, żeby także ten czynnik ekonomiczny sprawił, aby więcej osób na terenie naszego miasta chciało przesiąść się z własnego auta do komunikacji publicznej i docierać nią do szkoły, bądź do pracy" - powiedział włodarz miasta.

W ubiegłym roku do komunikacji publicznej miasto dopłaciło około 9,5 mln zł, a dochody z biletów wyniosły 1,7 mln zł. Prezydent szacuje, że w tym roku miasto dołoży około 12 mln zł.

Zaznaczył, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej zostało połączone z realizacją "ogromnego projektu ze środków europejskich i rządowych". Związany on jest m.in. z zakupem 20 niskopodłogowych, ekologicznych autobusów na gaz sprężony CNG. Podkreślił, że te autobusy zostały wyprodukowane w Starachowicach i służą teraz mieszkańcom tego miasta.

"Wybudowaliśmy też stację tankowania autobusów na CNG przy ulicy Radomskiej. Wybudowane zostały też warsztat, myjnia i centrum dyspozytorskie po to, aby poprawić warunki pracy dla pracowników komunikacji miejskiej" - powiedział Materek. Dodał, że w ramach tego projektu przebudowane i zmodernizowane zostały też ulice Konstytucji 3 maja, Parkowa, Kilińskiego i fragment ulicy Partyzantów.

Miasto realizuje też "ogromny projekt budowy ścieżek rowerowych". "Kończymy prace związane z przebudową ulic 3 Maja i Kopalnianej, gdzie powstają ciągi rowerowe. Zmodernizowana została też ścieżka rowerowa przy ulicy Staszica. Teraz będziemy przystępowali do wykonania ścieżek rowerowych przy ulicach Piłsudskiego, Na Szlakowisku, Szkolnej i Radomskiej na odcinku od Batalionów Chłopskich do Szkolnej" - poinformował prezydent. Zaznaczył, że celem tych inwestycji jest to, aby jak najwięcej uczniów i pracowników starachowickich firm mogło dojechać do szkoły i pracy rowerem.

"Żeby to był wybór między komunikacją miejską a rowerem. Aby jak najmniej osób na terenie naszego miasta używało samochodów. Z badań naukowców na całym świecie wynika, że miasta, które postawiły na taką formę komunikacji, czyli rower, komunikacja piesza i publiczna, to ich mieszkańcy uznają je za najszczęśliwsze miejsca do życia" - podkreślił Materek.

"Chcemy, aby naszym mieszkańcom żyło się jak najwygodniej w kolejnych latach. Żeby to poczucie zadowolenia, że żyjemy właśnie w Starachowicach, a nie w innym mieście było jak najwyższe. Dlatego realizujemy te wszystkie inwestycje związane z mobilnością, komunikacją publiczną i rowerową" - dodał prezydent Starachowic.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl