Prezydent Świętochłowic przedstawił przyszłą dyrektor Muzeum Powstań Śląskich

Dotychczasowa kierowniczka Działu Historii Muzeum Powstań Śląskich Iwona Szopa będzie od 1 listopada pełnić obowiązki dyrektora tej placówki – poinformował w środę prezydent miasta Daniel Beger.

Obecna dyrektor muzeum, senator Halina Bieda (PO), poinformowała we wtorek, że złożyła rezygnację ze stanowiska z dniem 31 października. "Usłyszałam od pana prezydenta Begera, że nie chce już ze mną współpracować i złożyłam rezygnację z dniem 31 października. Współpraca z szefem, który jej nie chce, nie ma sensu" - powiedziała we wtorek PAP senator Bieda.

Prezydent Daniel Beger podczas środowej konferencji prasowej w Świętochłowicach ocenił zmianę na stanowisku dyrektora muzeum jako "naturalną". "Mówimy o płynnym procesie - przyszła rezygnacja ze strony obecnej dyrektor, z terminem do końca miesiąca, od 1 listopada ktoś musi przejąć stery placówki, by zapewnić ciągłość jej funkcjonowania. Wiemy, że pani dyrektor Bieda jest też senatorem, tymczasem osoba kierująca naszym muzeum musi się skupić na przygotowaniach do setnej rocznicy III Powstania Śląskiego" - powiedział.

Iwona Szopa była dyrektorem Muzeum Powstań Śląskich przez pierwsze 2 lata jego funkcjonowania, potem, w 2014 r. stery placówki przejęła Halina Bieda. Przyszła dyrektor zapowiedziała w środę poszerzenie oferty muzeum. "Oprócz tego, co można zwiedzać obecnie, czyli ekspozycji dotyczącej stricte Powstań Śląskich, chcemy też skierować uwagę na historię miasta i regionu, etnografię, obyczajowość" - wskazała.

Prezydent Daniel Beger wygrał wybory w Świętochłowicach 2018 r. jako kandydat komitetu Przyjazne Świętochłowice. Jest kojarzony z PiS. Jego poprzednikiem był Dawid Kostempski z PO. Muzeum Powstań Śląskich jest instytucją współprowadzoną przez miasto Świętochłowice i samorząd woj. śląskiego, gdzie rządzi PiS. Halina Bieda powiedziała PAP, że nie rozmawiała na temat swojej rezygnacji z marszałkiem woj. śląskiego Jakubem Chełstowskim. Podkreśliła jednak, że dotąd różne poglądy polityczne nie utrudniały współpracy między nią a samorządowcami związanymi z PiS.

Urząd Marszałkowski poinformował w środę za pośrednictwem swojego rzecznika Sławomira Gruszki, że nie komentuje decyzji personalnych prezydenta Świętochłowic, który powołuje dyrektora Muzeum Powstań Śląskich. Samorząd wojewódzki jako instytucja współprowadząca jedynie opiniuje osoby wskazane na to stanowisko.