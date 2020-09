Prezydent: trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza

Państwa Trójmorza to 1/3 powierzchni UE, ale tylko 10 proc. rynku kapitałowego; to wielki obszar do nadrobienia, trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek w Krakowie uczestniczył w Konferencji Giełd Trójmorza.

Celem Konferencji, organizowanej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, jest pogłębienie współpracy pomiędzy giełdami z krajów Trójmorza. Goście spotkania - m.in. z Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier - rozmawiają o wyzwaniach rynków kapitałowych, znaczeniu współpracy regionalnej oraz o zwiększeniu konkurencyjności regionu.

Duda powiedział dziennikarzom, że poniedziałkowa dyskusja w Krakowie poświęcona była temu jak budować rynek kapitałowy. Podkreślił, że cały czas wielkim marzeniem i celem państw z naszej części Europy jest doprowadzenie do poziomu rozwoju gospodarczego takiego jak na zachodzie Europy.

"Jednym z bardzo ważnych elementów tego jest rozwój infrastruktury, dlatego cała współpraca w ramach Trójmorza zaczęła się wokół idei rozwoju infrastruktury, przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej, ale także infrastruktury energetycznej" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że państwa Trójmorza to 1/3 powierzchni Unii Europejskiej i 1/4 mieszkańców Unii, ale to tylko 10 proc. rynku kapitałowego. "Tutaj jest wielkie pole do popisu i wielki obszar do nadrobienia tego, aby zwiększyć naszą pozycję w ramach UE, aby wzmocnić naszą część Europy" - podkreślił Duda.

"Trzeba starać się mobilizować nasze firmy, żeby jak najwięcej inwestowały, trzeba starać się mobilizować nasze firmy przede wszystkim do tego, aby inwestować wzajemnie w krajach trójmorskich, inwestować w ramach Trójmorza" - powiedział Duda.

Dodał, że trzeba także zapraszać do współpracy partnerów z całego świata, wyraził zadowolenie, że jest tu duże zainteresowanie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak mówił, są też sygnały o zainteresowaniu współpracą ze strony władz Japonii. "Mam nadzieję, że być może uda się pozyskać tutaj w tej wielkiej gospodarce kolejnego partnera do współpracy w ramach Trójmorza" - powiedział Duda.