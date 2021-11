Prezydent: tzw. ściana wschodnia przez lata była zaniedbywana, my to zmieniamy

Tzw. ściana wschodnia przez lata była zaniedbywana, my to przez ostatnie lata zmieniamy - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Podkarpacie, Lubelszczyzna i Podlasie rozwijają się niezwykle dynamicznie, a Via Carpatia jest dla tych regionów i całej Polski wielką szansą rozwojową.

Prezydent mówił w TVP Info o Kongresie 590, który odbywał się w czwartek i piątek w Rzeszowie i wręczonych podczas kongresu Nagród Gospodarczych Prezydenta RP. Zauważył, że tzw. ściana wschodnia, czyli województwa położone przy wschodniej granicy, przez lata była zaniedbywana, gorzej skomunikowana, trudniej się tam prowadziło działalność gospodarczą, a młodzież stamtąd wyjeżdżała. "My to zmieniamy w ciągu ostatnich lat. Cieszę się, że zaczęła się budowa Via Carpatia. Dziś prawie na całej długości tej drogi toczą się roboty budowlane. To będzie skrzyżowanie z najważniejszymi arteriami Europy w kierunkach biegnących wschód - zachód. Ona jest dla mnie wielką szansą rozwojową, ale to jest element szerokiego programu Trójmorza, gdzie spinamy państwa bałtyckie UE z państwami Unii, które leżą nad Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim" - podkreślił Duda.

Dodał, że idea Trójmorza jest wielkim program rozwoju naszej części Europy. "Gdyby Kongres 590 zdołał zogniskować uwagę także naszych partnerów z krajów Trójmorza, za którymi idą nasi wielcy partnerzy, bo przecież Stany Zjednoczone, Niemcy są partnerami Trójmorza. Rozmawiamy nt. partnerstwa z Japonią" - mówił prezydent.

Zaznaczył, że Polska jest sercem Trójmorza pod względem geograficznym, ale także jest największym krajem. "Nadrabiamy zaległości dając tym samym wielką szansę inwestycyjną" - powiedział.

Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że niezwykle ważne jest tworzenie w Polsce tworzenie centrów badawczo-rozwojowych i wymyślanie polskich innowacji, abyśmy nie byli tylko "montownią" techologii z zewnątrz.

W czwartek w Rzeszowie wręczono Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. W kategorii lider małych i średnich przedsiębiorstw zwyciężyła firma meblowa Nawrocki. Z kolei w kategorii narodowy sukces nagrodę otrzymała Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

KGHM Polska Miedź zwyciężyła w kategorii międzynarodowy sukces, a PKN Orlen - w kategorii odpowiedzialny biznes.

W kategorii firma rodzinna nagrodę otrzymała firma AMZ-KUTNO, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji zabudów specjalnych do samochodów użytkowych, m.in. karetek.

Dwie dodatkowe kategorie to badania+rozwój oraz STARTUP_PL. W pierwszej w tym roku nagrodę otrzymał Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN. W drugiej zwyciężyła firma Sunroof Technology, która oferuje swoje usługi oraz produkty w branżach: energetyki odnawialnej, budowlanej oraz usług IT.

Indywidualną nagrodę gospodarczą otrzymał w tym roku prezes firmy Pronar Sergiusz Martyniuk. Pronar produkuje m.in. ciągniki i maszyny rolnicze.

Dodatkową nagrodę specjalną - za utrzymanie stabilności systemu bankowości w kryzysie spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2 prezydent przyznał prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu.

