Prezydent: unowocześnienie Polski, to zadanie, które stoi przed nami

Wielkie zadanie, które przed nami stoi jest takie, aby Polskę, przede wszystkim powiatową i gminną, unowocześniać i rozwijać - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Podziękował m.in. ministrowi rolnictwa i komisarzowi UE ds. rolnictwa "za opiekę nad polskim rolnictwem".

Prezydent przemawiał do zgromadzonych na Dożynkach Prezydenckich na dziedzińcu Belwederu. W swoim przemówieniu wskazał, nawiązując do słów z homilii wygłoszonej podczas wcześniejszej mszy św. przez bpa Leszka Leszkiewicza, że obecnie "żyje się w Polsce na poziomie najwyższym w historii". "Ale to jeszcze nie jest to, czego byśmy chcieli" - zaznaczył Duda.

Jak dodał "to jest cały czas wielkie zadanie, które przed nami stoi, aby Polskę, nie tylko tą wielkomiejską, ale także i przede wszystkim tę Polskę powiatową i gminną, unowocześniać i rozwijać, aby były tam środki komunikacji, aby zachęcać młodzież do tego, aby na wsi pozostała".

Prezydent podziękował rządzącym - m.in. obecnym na uroczystości wicepremierowi, ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi oraz komisarzowi UE ds. rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu - "za opiekę nad polskim rolnictwem". "Dziękuję panu premierowi, ministrowi rolnictwa oraz panu komisarzowi za to, że udało się z powodzeniem przeprowadzić negocjacje dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej" - powiedział Duda.

Jak zaznaczył, w planie tym "ogromna kwota 25 mld euro, na kolejną perspektywę lat 2023-2027 została ostatecznie przyznana i będzie mogła zostać rozdzielona pomiędzy polskich rolników". Dodał, że nie ma wątpliwości, że środki te będą dzielone "mądrze i sprawiedliwie".

"Dziękuję za wszystkie programy dla młodych rolników, dziękuję także, że te programy stawiają wymagania, że żeby dostać pieniądze na dofinansowanie dla młodych rolników, według programów ministerstwa rolnictwa, trzeba być rolnikiem wykształconym, przygotowanym lub trzeba się zobowiązać do tego, że uzupełni się edukację" - powiedział prezydent Duda.

Jak ocenił "to ogromnie ważne, żeby wysokie wykształcenie, merytoryczne podstawy nie tylko wynikające z tego, co młodym przekazali rodzice, doświadczeni gospodarze, ale także dodatkowo wynikające z tego, co mogli się oni nauczyć na polskich wyższych uczelniach, były tym elementem rozwijania polskiego rolnictwa".

