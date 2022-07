Prezydent: ustawa o wakacjach kredytowych nie oznacza zwolnienia ze spłaty

Ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny w polskiej walucie, nie oznacza zwolnienia ze spłaty, tylko odroczenie płatności - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda zaraz po podpisaniu nowych przepisów.

"(Ustawa - PAP) nie oznacza zupełnego zwolnienia ze spłaty kredytu, żeby nikt tego proszę państwa nie mylił. To oznacza, że trzeba będzie oczywiście te raty kredytowe (...) spłacić później. W istocie jest to płatność odroczona" - powiedział prezydent podczas uroczystości podpisania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Rozwiązanie, które zostało zaproponowane, oznacza w praktyce czasową możliwość niespłacania, czyli jak gdyby odroczenie w czasie spłacania przede wszystkim rat kapitałowych, ale także i odsetek, a więc całości. Jedyny element wyłączony z tego, to jest ubezpieczenie kredytu, które mimo wszystko musi być płacone, koszty ubezpieczenia kredytów muszą być pokrywane przez kredytobiorców" - dodał.

Podkreślił, że nowe przepisy są w obecnej chwili ważne dla wielu rodzin, dla wielu osób będących w trudnej sytuacji.

"To zawieszenie spłacania kredytów daje możliwość dokonania, podjęcia pewnych decyzji finansowych, majątkowych, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową w rodzinie, czy jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie, przeprowadzenie pewnych przedsięwzięć. (...) To ważny element, wiele osób bardzo na to czeka" - stwierdził prezydent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl