Prezydent: w erze cyberkonfliktów potrzebny sojusz dla odporności w cyberprzestrzeni

W rozpoczynającej się erze cyberkonfliktów naszym celem jest stworzenie silnego i skutecznego sojuszu na rzecz odporności w cyberprzestrzeni – napisał Andrzej Duda do uczestników 16. konferencji Cybersec. Prezydent ocenił, iż skala i różnorodność wrogich działań w cyberprzestrzeni jest ogromna.

Rozpoczęta we wtorek w Katowicach dwudniowa konferencja Cybersec Forum/Expo należy do wiodących wydarzeń poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Spotkanie gromadzi m.in. specjalistów, przedstawicieli firm technologicznych oraz instytucji i służb sektora publicznego działających w sferze cyberbezpieczeństwa.

W liście do uczestników forum prezydent Andrzej Duda wskazał, że cyberbezpieczństwo zajmuje ważne miejsce w zatwierdzonej przez niego 12 maja 2020 r. strategii bezpieczeństwa narodowego RP.

"W dokumencie tym podkreśla się konieczność uzyskania zdolności operacyjnej do prowadzenia działań militarnych w cyberprzestrzeni oraz rozwijania wojsk obrony cyberprzestrzeni. Mowa jest w nim także o podniesieniu poziomu odporności na cyberzagrożenia i o działaniach wzmacniających ochronę informacji w sektorze publicznym i prywatnym, a także o promowaniu wiedzy i dobrych praktyk - tak, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie państwa w przestrzeni informatycznej" - napisał prezydent.

Jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę - przypomniał Andrzej Duda - resort obrony podjął wiele działań służących "dostosowaniu zdolności operacyjnych polskich sił zbrojnych do funkcjonowania w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości". "Jednym z nich było utworzenie wojsk obrony cyberprzestrzeni, zgodnie z celami NATO, które już w 2016 r. na szczycie w Warszawie uznało cyberprzestrzeń - obok wody, lądu i powietrza - za kolejną domenę operacji wojskowych" - czytamy w prezydenckim liście.

Andrzej Duda zauważył też, że z punktu widzenia obywateli szczególnie ważne jest systemowe zapewnienie bezpieczeństwa usług telekomunikacyjnych, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, transakcji elektronicznych oraz usług w chmurze.

"Dlatego tak istotne było utworzenie nowej głównej struktury w ramach policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które rozpoczęło działalność 12 stycznia 2022 r., oraz powołanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa" - napisał.

W ocenie prezydenta wobec ogromnej skali i różnorodności wrogich działań w cyberprzestrzeni "żadne państwo nie jest w stanie samo oprzeć się cyberatakom - zwłaszcza ze strony agresywnych i autorytarnych reżimów".

"Bezprecedensowe akty agresji, jakim została poddana Ukraina, także w sferze cyberbezpieczeństwa, zmuszają wszystkie państwa NATO i UE do wzmożenia wysiłków w zakresie cyberobrony sieci europejskich i opracowania ambitnego planu cyberbezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO" - uważa Duda.

"Nie można też zapomnieć o społecznym wymiarze cyberbezpieczeństwa, czyli o budowaniu odporności na dezinformację, która może być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i relacji sojuszniczych" - napisał prezydent w liście do uczestników konferencji.

Nawiązując do hasła przewodniego tegorocznej edycji Cybersec - United in Cyberpower (z ang. zjednoczeni w cybersile), Duda uznał za konieczne działania służące temu, by - jak czytamy w liście - "jeszcze lepiej odpowiedzieć na wyzwania stojące przed Polską i innymi państwami sojuszniczymi".

"Musimy pozostać zjednoczeni i odporni w cyberobronie. Powinniśmy podtrzymywać i stale rozwijać strategiczną spójność w zakresie cyberbezpieczeństwa na dużą skalę. W rozpoczynającej się erze cyberkonfliktów naszym celem jest stworzenie silnego i skutecznego sojuszu na rzecz odporności w cyberprzestrzeni" - podkreślił prezydent.

Organizatorami konferencji Cybersec są krakowski think-tank Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. 16. edycja wydarzenia odbywa się w Katowicach. We wtorek zapowiedziano, że w tym mieście będzie miała miejsce również jego przyszłoroczna edycja .

