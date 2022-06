Prezydent w liście do nadzoru górniczego: Polska musi jak najlepiej wykorzystywać swoje złoża

Polska musi jak najlepiej wykorzystywać swoje złoża surowców naturalnych – wskazał Andrzej Duda w liście z okazji 100-lecia polskiego nadzoru górniczego. Prezydent podkreślił przy tym konieczność zapewnienia jak najlepszych standardów działalności górniczej i warunków pracy w górnictwie.

W piątek minęło dokładnie sto lat od powołania - decyzją rządu II RP - Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Nastąpiło to kilka dni po przejęciu Katowic przez polską administrację. Prezydent Andrzej Duda objął honorowy patronat nad obchodami 100-lecia polskiego nadzoru górniczego. Główne jubileuszowe uroczystości obyły się w piątek w Katowicach.

"Polska musi jak najlepiej wykorzystywać swoje złoża surowców naturalnych. Nasza niezależność, bezpieczeństwo energetyczne, ale także przyszłość naszej gospodarki w dużej mierze zależy i będzie zależeć od wydobycia surowców i poszukiwania nowych złóż" - napisał Andrzej Duda w liście, odczytanym podczas uroczystości przez prezydenckiego ministra Andrzeja Derę.

"Jednocześnie jako kraj musimy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić jak najwyższe standardy działalności górniczej i jak najlepsze warunki pracy w górnictwie. Dlatego to w państwa rękach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za polskie górnictwo i jego dalszy rozwój" - wskazał prezydent, adresując te słowa do blisko 500 pracowników polskiego nadzoru górniczego.

Duda podziękował pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych urzędów górniczych za - jak czytamy w liście - "wysiłek na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w górnictwie, które jest bardzo ważną i szczególną dziedziną gospodarki".

"W świecie nowych technologii, automatyzacji, robotyzacji, w wielu miejscach wciąż nie da się zastąpić bezpośredniej obecności człowieka, a co za tym idzie - nie sposób wyeliminować związanych z tym zagrożeń. Niedawne wypadki w kopalniach Pniówek i Zofiówka przypominają nam, jak bardzo niebezpieczna jest praca górnika" - napisał Andrzej Duda.

Jak ocenił prezydent, tym większe znaczenie ma specjalistyczny nadzór górniczy, który - "dzięki wiedzy, kompetencjom i doświadczeniu - może skutecznie eliminować zagrożenia i zapewniać bezpieczeństwo osobom pracującym w górnictwie". Duda przypomniał, iż nadzór górniczy to także ochrona środowiska, zapewnienie kontroli nad gospodarowaniem złożami czy zapobieganie powstawaniu szkód górniczych.

"Specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie, jakim dysponują pracownicy WUG w Katowicach i działających w całym kraju okręgowych urzędów górniczych, jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe uznanie" - ocenił prezydent.

"Sto lat nadzoru górniczego w Polsce to nie tylko piękna i długa tradycja, ale przede wszystkim pamięć instytucjonalna i gromadzone przez dziesięciolecia kompetencje. Za ten olbrzymi dorobek, za 100 lat stania na straży bezpieczeństwa górników i mieszkańców terenów górniczych, za państwa gotowość do stawiania czoła największym wyzwaniom, chcę dziś - jako prezydent RP - gorąco podziękować" - czytamy w liście, odczytanym podczas piątkowej uroczystości.

Podczas akademii wręczono przyznane przez prezydenta odznaczenia państwowe. Kierownictwo Wyższego Urzędu Górniczego: prezes Adam Mirek oraz wiceprezesi Krzysztof Król i Piotr Wojtacha zostali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

Okolicznościowe listy z okazji obchodów 100-lecia nadzoru górniczego nadesłali także marszałek Sejmu Elżbieta Witek i premier Mateusz Morawiecki, który zaliczył górnictwo do kluczowych branż polskiej gospodarki. Szef rząd wskazał, iż celem obecnej transformacji jest "rozsądne i sprawiedliwe przekształcenie śląskiej gospodarki" w taki sposób, by utrzymać jej potencjał, a przy tym uczynić Śląsk miejscem lepszym do życia.

Nadzorowi i kontroli urzędów górniczych w Polsce podlega obecnie ok. 7,5 tys. zakładów górniczych (w tym 36 podziemnych, blisko 7,4 tys. odkrywkowych i niespełna sto otworowych), 22 zakłady budownictwa górniczego, 200 zakładów wykonujących roboty geologiczne, a także ok. 3,9 tys. oddziały firm okołogórniczych. Podmioty objęte nadzorem górniczym zatrudniają w Polsce ponad 167 tys. pracowników - większość w kopalniach węgla kamiennego.

