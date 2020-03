Prezydent: w projekcie tarczy antykryzysowej zwolnienie z KRUS na trzy miesiące (aktualizacja)

Do projektu tarczy antykryzysowej wprowadzono zwolnienie na trzy miesiące z KRUS-u, a także przepisy, które powodują, że rolnicy będą traktowani jak przedsiębiorcy, będą im przysługiwały te same formy pomocy - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił na środowym briefingu prasowym, że rozwiązania zawarte w projekcie pakietu pomocowego, tzw. tarczy antykryzysowej, mają ochronić w naszym kraju miejsca pracy i przedsiębiorców. "A więc generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu; temu, by w jak największym stopniu ochronić Polaków przed niestety kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, którą widzimy wokół" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rozmawiał podczas środowego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego i później z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz o zmianach, które zaproponował w ostatnim czasie i które uważa za niezbędne. "O wprowadzeniu dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia ZUS-u" - zaznaczył.

"Ale to także kwestia tego, w jaki sposób będę chronieni rolnicy. Tutaj wprowadzono do projektu ustawy na trzy miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, czyli jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarcza, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą" - powiedział Duda. Jak poinformował, chodzi m.in. o zasiłek na dziecko do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek oświatowych.

Prezydent poinformował ponadto, że do pakietu antykryzysowego zostaną wprowadzone przepisy dotyczące strażaków ochotników zwalniające ich czasowo z okresowych badań lekarskich oraz egzaminu, jeśli posiadają oni zaświadczenie ukończenia kursu.

Prezydent tłumaczył, że w obecnym czasie pojawiają się problemy wynikające z obowiązujących normalnie przepisów. "Na przykład dla strażaków ochotników, którzy są także i ratownikami; obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania służby strażacko-ratowniczej, ale także i egzaminów weryfikacyjnych" - wskazał Duda.

Jak zaznaczył, trudno sobie w czasie epidemii wyobrazić, by strażacy mieli odbywać badania okresowe i "obciążać służbę zdrowia". Wskazał, że chodzi o około 5 tys. strażaków ochotników miesięcznie.

"Zwróciłem się do ministra zdrowia i do szefa MSWiA, aby do pakietu antykryzysowego zostały także wprowadzone przepisy, które zwalniają zarówno z obowiązku odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu epidemicznego, ale również, które zwolnią z obowiązku odbywania tego egzaminu, jeśli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenie tego kursu" - poinformował prezydent.

"Mam nadzieję, że to pomoże strażakom ochotnikom i rzeczywiście umożliwi im wykonywanie tej jakże ważnej służby, za którą jestem ogromnie wdzięczny" - podkreślił Andrzej Duda.

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirus.