Prezydent: w tym roku Polacy przekonali się dobitnie, jak ważna jest praca rolników

W tym roku całe polskie społeczeństwo przekonało się niezwykle dobitnie, jak ważna jest praca rolników - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w niedzielę w Warszawie wziął udział w Dożynkach Prezydenckich.

"W tym roku całe polskie społeczeństwo przekonało się niezwykle dobitnie, jak ważna jest praca rolników (...). Nawet ci, którzy na co dzień się nad tym nie zastanawiali, skąd w ogóle biorą się te artykuły w sklepach, w tym roku po raz pierwszy od dziesiątków lat usłyszeli, że są obawy, że może zabraknąć jedzenia, że są obawy, że półki w sklepach będą puste" - powiedział prezydent, nawiązując do obaw z wiosny br. związanych z pandemią koronawirusa.

"Młodzi nigdy nie widzieli takiej sytuacji. Starsi pamiętają z lat, kiedy była szarość poprzedniego ustroju, kiedy nie zarządzano dobrze w Polsce, kiedy Polska nie była państwem w pełni wolnym" - dodał, przypominając, że w okresie PRL trud rolników był bardzo często marnowany.

"Był nawet taki moment paniki przez kilka dni. Bano się, że tego jedzenia zabraknie. Otóż nie, okazało się, że codziennie te półki zapełniały się w sklepach, że towar jest, że rolnik dostarczył go na czas i że dla nikogo nie brakuje chleba, że dla nikogo nie brakuje innych podstawowych artykułów żywnościowych i że można powiedzieć, jest ten chleb dzielony sprawiedliwie, tak by dla nikogo nie zabrakło" - zaznaczył Andrzej Duda, dziękując rolnikom za to, że - jak mówił - zagwarantowali w Polsce bezpieczeństwo żywnościowe - jednego z najważniejszych w życiu społecznym.

Ceremonia dożynkowa, w której prezydent wziął udział z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej para prezydencka podziwiała bogato ozdobione wieńce dożynkowe - symbolizujące zebrane w tym roku plony, a także wzięła udział w mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. Liturgii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.