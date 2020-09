Prezydent: w tym roku szczególnie dziękujmy polskim rolnikom

Ten bardzo trudny moment, który przeżywaliśmy od kilku miesięcy i który cały czas przeżywamy, każe szczególnie w tym roku, podziękować polskim rolnikom - mówił prezydent Andrzej Duda w Warszawie podczas Dożynek Prezydenckich. Podkreślił, że polskie rolnictwo potrzebuje nieustannego wsparcia.

Prezydent podczas ceremonii dożynkowej dziękował rolnikom za ich pracę. "Bóg zapłać za trud, Bóg zapłać za chleb, Bóg zapłać za tegoroczne plony, za trud rolnika" - mówił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że tegoroczne Dożynki Prezydenckie są inne niż były do tej pory. "Oczywiście ktoś powie: koronawirus, ograniczenia, to wszyscy doskonale wiemy. Ale z drugiej strony proszę państwa, właśnie ten bardzo trudny moment, który przeżywaliśmy od kilku miesięcy i który cały czas przeżywamy, każe szczególnie w tym roku polskim rolnikom podziękować" - podkreślił prezydent.

Wskazał, że w tym roku całe polskie społeczeństwo przekonało się niezwykle dobitnie, jak ważna jest praca rolników. "Nawet ci, którzy na co dzień się nad tym nie zastanawiali, skąd w ogóle biorą się te artykuły w sklepach, w tym roku po raz pierwszy od dziesiątków lat usłyszeli, że są obawy, że może zabraknąć jedzenia, że są obawy, że półki w sklepach będą puste" - powiedział prezydent, nawiązując do obaw z wiosny br. związanych z pandemią koronawirusa.

"Młodzi nigdy nie widzieli takiej sytuacji. Starsi pamiętają z lat, kiedy była szarość poprzedniego ustroju, kiedy nie zarządzano dobrze w Polsce, kiedy Polska nie była państwem w pełni wolnym" - dodał, przypominając, że w okresie PRL trud rolników był bardzo często marnowany.

Prezydent wskazywał, że polskie rolnictwo potrzebuje nieustannego wsparcia. "Wsparcia ze strony rządzących, zrozumienia, dobrego zarządzania, dobrego gospodarowania i dobrego sprawiedliwego dzielenia, tego, co jest dla rolnictwa i tego, co dla rolnictwa może być wykorzystane" - podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że poza środkami, którymi dysponujemy, na najbliższe siedem lat czeka nas wielki zastrzyk środków z Unii Europejskiej. "Z których 140 mld (zł) będzie wykorzystane właśnie dla rolnictwa. Przede wszystkim w ramach dopłat bezpośrednich, ale także i w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Ale to będą także pieniądze dodatkowo jeszcze na odbudowę gospodarczą" - mówił prezydent.

"Chcę jasno powiedzieć wszystkim polskim rolnikom, że będę czynił wszystko, aby sprawy polskich rolników prowadzone były jak najlepiej i aby rolnik mógł w naszym kraju bezpiecznie gospodarować" - oświadczył Duda.

Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że dożynki są świętem polskiej wsi, podczas których dziękuje się Bogu i ludziom. Zaznaczył, że w tym roku podziękowania są szczególne, bo pomimo bardzo złych prognoz związanych z suszą, ziemia wydała obfite plony. "Żywności w Polsce nie zabraknie. Możemy dzielić się nią również z innymi ludźmi na świecie, gdzie żywności brakuje" - zapewnił Ardanowski.

Przypomniał, że tradycja Dożynek Prezydenckich jest czasem i miejscem szczególnego podziękowania rolnikom. "Dziękujemy za to wszystko, co wieś wnosi, ale jednocześnie widzimy, ile jeszcze trzeba uczynić, ile jeszcze mądrej, racjonalnej troski państwa, czyli mądrze rozumianej polityki trzeba, by wieś wykorzystała swój potencjał, by była dobrym miejscem do życia" - powiedział Ardanowski.

Zwrócił uwagę, że rolnictwo od tysięcy lat było traktowane jako szlachetna działalność człowieka, za którą należy się szacunek. "To na naszych oczach jest kwestionowane. Kiedyś symbolem dobrobytu był kraj mlekiem i miodem płynący, teraz są ideologie, które mówią, że mleko jest efektem gwałtu na krowach i cierpieniach przy doju, a miód jest produktem, który człowiek kradnie pszczołom" - mówił minister.

Jego zdaniem to pokazuje, w jaki sposób zmienia się podejście do rolnictwa. "Są ideologie, które kwestionują rolę rolnictwa, rolę człowieka, który jest panem stworzenia, dehumanizują ludzi. To jest to zagrożenie, z którym my, rolnicy, sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, bo to w sposób zasadniczy, poprzez fałszywą aksjologię, poprzez błędne wartościowanie dobra i zła, stawia rolników w sytuacji tych, którzy mają się tłumaczyć, których praca jest kwestionowana" - ocenił Ardanowski.

Dodał, że są to zagrożenia, z którymi mierzy się nie tylko Polska, ale także inne kraje. Jak dodał, "być może w najbliższych dniach potrzebne będzie spotkanie Porozumienia Rolniczego, by przedyskutować zagrożenia, które pojawiły się dla polskiego rolnictwa". "Idea porozumienia, którą pan prezydent mocno wsparł polega na tym, że tylko wspólnie, władze państwowe wspierane przez organizacje rolnicze, mogą rozwiązywać problemy, których w rolnictwie nigdy nie będzie brakowało" - powiedział Ardanowski.

Podkreślił, że zawód rolnika to rodzaj misji, która służy każdemu człowiekowi.

Ceremonia dożynkowa, w której prezydent wziął udział z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej para prezydencka podziwiała bogato ozdobione wieńce dożynkowe - symbolizujące zebrane w tym roku plony, a także wzięła udział w mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. Liturgii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.