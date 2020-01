Prezydent: warunki życia ludzi zależą od kondycji roślin

Jeśli roślin będzie mniej i będą one w gorszej kondycji, to także nasze warunki życia będą się stopniowo pogarszały, co w efekcie może doprowadzić do wyginięcia cywilizacji ludzkiej - powiedział we wtorek w Belwederze na konferencji "Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu" prezydent Andrzej Duda.

"Rośliny to 80 proc. zasobów żywnościowych naszej planety. To 80 proc. tego, czym ludzie na świecie mogą się pożywić" - powiedział prezydent.

Prezydent wskazał na istotną rolę roślin w kwestii "pochłaniania dwutlenku węgla i wydalania tlenu". "To właśnie dzięki roślinom mamy czym oddychać" - dodał.

Zdaniem prezydenta, jeśli roślin będzie mniej, jeżeli będą one w gorszej kondycji, "to także nasze warunki życia będą się stopniowo pogarszały, co w efekcie może w ogóle doprowadzić do wyginięcia cywilizacji ludzkiej".

Jak mówił prezydent 40 proc. roślinności, którą udaje nam się wyprodukować choćby w ramach produkcji rolnej, jest niszczonych przez różnego rodzaju choroby i szkodniki.

"Staje się jasne, jak bardzo skala naszego funkcjonowania zależy od tego, na ile skutecznie będziemy dbali o zdrowie roślin, na ile skutecznie będziemy dbali o ochronę roślin.(...) To znaczy, chronić rośliny tak, ale w taki sposób, aby ta ochrona nie zagrażała życiu człowieka" - wskazywał prezydent.

"Gdyby roślin nie było, nie byłoby tlenu i nie byłoby możliwości życia, przetrwania choćby tylko na skutek tego, że nie mielibyśmy czym oddychać" - powiedział Duda.