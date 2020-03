Prezydent: widzę wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków

Widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych.

Prezydent poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania.

"Cieszę się z tego, że w sposób aktywny wszyscy wzięli udział w tym spotkaniu, ale najważniejsze dla mnie jest to, że widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków, ze strony sektora bankowego, za co jestem ogromnie wdzięczny, że taką odpowiedzialną postawę dzisiaj zaprezentowali" - podkreślił Andrzej Duda.