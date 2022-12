Prezydent: Wspólnym wysiłkiem wrócimy na ścieżkę dynamicznego rozwoju

Wierzę w to, że wspólnym wysiłkiem wrócimy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. To także mówią analizy, prognozujące spadek inflacji już w przyszłym roku i przejście do poziomu dynamicznego rozwoju gospodarczego w 2024 roku - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w piątek odwiedził Zakliczyn (woj. małopolskie), gdzie obejrzał nowo oddany blok, wybudowany w ramach programu mieszkaniowego, a następnie spotkał się z mieszkańcami gminy.

"Jesteśmy w trudnym czasie. Niełatwo dziś prowadzić polskie sprawy. Jest to związane z wielką odpowiedzialnością" - mówił Andrzej Duda podczas spotkania. Zapewnił, że "będzie czynił wszystko, co w jego mocy, byśmy przetrwali razem ten trudny czas i mogli wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju". "Nie mam żadnych wątpliwości, że jest ona przed nami" - powiedział prezydent. Dodał, że "to także zapowiadają wszystkie analizy, które przychodzą do nas, nie tylko ze źródeł krajowych".

"To nie tylko nasi eksperci tu (...) prognozują dla nas już wkrótce przejście znów do poziomu dynamicznego rozwoju gospodarczego już w 2024 roku. Przewiduje to także i Komisja Europejska, która - choć bardzo wstrzemięźliwa w swych prognozach - to jednak ten wzrost dla naszego kraju zdecydowanie pokazuje, jak również i istotne ograniczenie i spadek inflacji już w przyszłym roku, w II połowie tego roku, a w 2024 praktycznie już, praktycznie rzecz biorąc, inflację na normalnym poziomie, tak jak to bywało w normalnych czasach" - wskazał Duda.

"Polak potrafi, wierzę w to, że wspólnym wysiłkiem osiągniemy sukces i że wrócimy na ścieżkę dynamicznego rozwoju" - powiedział.

Duda podziękował także władzom gminy i miasta Zakliczyn za - jak mówił - mądre gospodarowanie, z myślą o mieszkańcach. Podkreślił, że "to jest osiągalne, da się to zrobić", a Zakliczyn jest tego dowodem. "Z ogólnej kwoty ponad 8 mln zł, jaką kosztowała ta inwestycja, ten blok mieszkalny, w którym jest 40 mieszkań, ponad 6 mln zł to jest właśnie dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z rządowego funduszu. 1,5 mln zł to jest wkład gminy Zakliczyn" - podkreślił prezydent.

