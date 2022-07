Prezydent zaapelował, by zwracać uwagę, w jaki sposób banki realizują ustawę ws. pomocy kredytobiorcom

Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by zwracać uwagę, w jaki sposób banki realizują ustawę ws. pomocy kredytobiorcom, podpisaną przez niego w czwartek. Prezydent zaznaczył, że ustawa ta przedłuża też działanie tarczy antyinflacyjnej.

W Kancelarii Prezydenta RP odbyła się w czwartek uroczystość podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Pozwala ona osobom spłacającym kredyty hipoteczne w złotych na wzięcie "wakacji kredytowych" na 4 miesiące w roku bieżącym i kolejne 4 miesiące w 2023 r.

"Chcę bardzo mocno zaapelować do instytucji nadzorujących rynek finansowy, rynek bankowy, m.in. do Rzecznika Finansowego o to, żeby zwracać uwagę na to, w jaki sposób, przede wszystkim przez banki (...) jest ta ustawa realizowana" - powiedział prezydent. Chodzi o to, jak dodał, "żeby rzeczywiście wszyscy kredytobiorcy hipoteczni, którzy chcą skorzystać z benefitów, które im ta ustaw daje, z tych swoistych ulg (...), żeby mogli skutecznie złożyć wnioski".

Według Andrzeja Dudy ważne jest, by te możliwości były im zagwarantowane "także przez pewne systemowe działania instytucji finansowych, banków". "Tego oczekuję, że dla konsumentów, dla kredytobiorców ten element będzie dopilnowany" - wskazał.

Prezydent zwrócił uwagę, że jednym z najistotniejszych elementów ustawy, z punktu widzenia obecnej sytuacji, jest "przedłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do 31 października tego roku".

Zaznaczył też, że ustawa z 7 lipca br. - "uchwalona przez parlament, można powiedzieć, w ostatnich godzinach", jest podpisywana "już 14 lipca". Przypomniał, że okres wejścia w życie ustawy wynosi 14 dni od jej ogłoszenia.

"Ustawa wejdzie w życie jeszcze w lipcu, i przez te dosłownie ostatnie dni lipca będzie możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, o te tzw. wakacje kredytowe" - stwierdził prezydent. Wyjaśnił, że będzie można to zrobić m.in. poprzez bankowość internetową.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl