Prezydent: Zachwyca niezwykły kunszt, który prezentują artyści zespołu Mazowsze (aktualizacja)

Niezwykły kunszt, który prezentują artyści zespołu Mazowsze, na absolutnie najwyższym, światowym, profesjonalnym poziomie, zachwyca, wbija w ziemię - powiedział prezydent Andrzej Duda otwierając Centrum Folkloru Polskiego "Karolin" w Otrębusach pod Warszawą.

Prezydent wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą i kardynałem Kazimierzem Nyczem otworzyli w czwartek drzwi do mieszczącego się w Pałacu Karolin w Otrębusach edukacyjnego Centrum Folkloru Polskiego. Centrum jest kontynuacją misji wyznaczonej przez założycieli Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" Tadeusza Sygietyńskiego i Mirę Zimińską-Sygietyńską.

"Jerzy Waldorff nazwał kiedyś zespół Mazowsze perłą w koronie Rzeczpospolitej Polskiej. Coś w tym jest, że Mazowsze, wszędzie tam, gdzie przyjeżdża, tam gdzie się prezentuje, gdzie można je zobaczyć w tych pięknych, wspaniałych strojach - osadzonych w polskiej tradycji różnych regionów naszego kraju - kiedy można zobaczyć ten niezwykły kunszt, który prezentują artyści Mazowsza na absolutnie najwyższym, światowym, profesjonalnym poziomie, zachwyca, wbija w ziemię" - ocenił Duda podczas czwartkowej uroczystości.

Jak dodał, zespół "jest wielkim, wspaniałym ambasadorem polskości, polskiej tradycji, folkloru, tego wszystkiego, co pokazuje głębię kultury i tradycji narodu i państwa, dlatego otwarcie Centrum Folkloru Polskiego +Karolin+ w Otrębusach w siedzibie Zespołu Mazowsze jest wydarzeniem tak ważnym".

Prezydent powiedział, że projekt ekspozycji stałej przygotowała pracownia Mirosława Nizio, który zaprojektował ekspozycje stałe Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich Polin, czy Muzeum Rodziny Ulmów.

Zdaniem prezydenta fakt, że Nizio zaprojektował te "niezwykłe miejsca, cieszące się wielką sławą, zainteresowaniem i przyciągające tłumy zwiedzających, pozwala z góry założyć, że także ekspozycja w siedzibie Mazowsza Centrum Folkloru Polskiego +Karolin+, będzie przyciągała", dla dwóch, niezwykle ważnych elementów.

Pierwszy z nich, według Dudy, to "ekspozycja folkloru, tradycji różnych regionów naszego państwa, która pozwala zobaczyć właśnie tę głębię czasu, przez którą ta kultura rozwijała się, ewoluowała, te niezwykłe barwy, jakie w tej kulturze są i jakie z niej wypływają".

"Po drugie, będzie można zobaczyć także pewną stylizację folkloru i kultury, którą prezentował zespół Mazowsze - wielki dorobek Tadeusza i Miry Sygietyńskich" - dodał.

"To jest to, co tutaj dzisiaj możemy zobaczyć, ale przede wszystkim to jest to, co możemy zobaczyć, kiedy Mazowsze prezentuje się, czy to w śpiewie, czy w tańcu" - mówił prezydent przed otwarciem Centrum, dziękując za wszystkim instytucjom, dzięki którym Centrum zostało zrealizowane i zespołowi.

"Wierzę, w to, że tak, jak Mazowsze od samego początku święci swoje sukcesy (...) Wierzę w to, że będzie się dalej rozwijało i będzie prezentowało polską kulturę w ten niezwykły sposób, zachwycając nie tylko widzów, ale także ekspertów na całym świecie. Tego życzę" - powiedział Duda.

Kardynał Nycz wspomniał w modlitwie zmarłych założycieli Mazowsza. Prosił zespół, by nie wstydzili się nigdy używać słów "kultura polska", "kultura ludowa".

"To nie jest mniejsza kultura - tak jak się w Polsce czasem pejoratywnie mówi +katolicyzm ludowy+ - co nie jest prawdą. On ma swoje wartości, a mówią tak często ci, którzy je zgubili". "Pielęgnujcie te tradycje kultury, folkloru, a jednocześnie rozwijajcie się" - dodał.

"Nie bójcie się, nie złożymy was w muzeum, ale otworzymy was na przyszłość stuletnią - taką, która będzie przed wami. Chcemy was słuchać, chcemy w was pielęgnować tę kulturę" - podkreślił arcybiskup warszawski stojąc w drzwiach siedziby zespołu.

Chór Mazowsza pod dyrekcją dyrektora Jana Bonieckiego podczas uroczystości wykonał dwie pieśni ludowe. Para prezydencka jako pierwsi goście zwiedzili nową ekspozycję i cały kompleks budynków siedziby zespołu Mazowsze - nowego Centrum Folkloru Polskiego "Karolin".

W piątek, sobotę i niedzielę Mazowsze zaprasza na otwarty piknik i zwiedzanie Centrum wszystkich chętnych.

