Prezydent złożył życzenia Wiesławowi Gołasowi z okazji 90. urodzin

Swoimi rolami pomagał pan milionom Polaków "wytrzymać ten upiorny śmiech", który przecież nie dochodził ze świata zjaw, lecz wypełniał komunistyczną rzeczywistość - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji 90. urodzin Wiesława Gołasa, aktora teatralnego, filmowego i kabaretowego.

"Z okazji jubileuszu pańskich 90. urodzin przesyłam serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Chcę wyrazić najwyższe uznanie dla pana talentu i kunsztu, które zaowocowały wybitnym dorobkiem aktorskim teatralnym, filmowym i kabaretowym" - napisał prezydent.

Ocenił, że "niezwykła vis comica" aktora należała do "tych jasnych punktów, które rozświetlały szary pejzaż minionej epoki". "Swoimi rolami pomagał pan milionom Polaków +wytrzymać ten upiorny śmiech+, który przecież nie dochodził ze świata zjaw, lecz wypełniał komunistyczną rzeczywistość. Wydawał go zaś nie wampir, wspaniale przez pana wykreowany u +Starszych Panów+, ale totalitarny reżim. Pod jego władzą naprawdę wydawało się, że +życie jest takie bezlitosne+, a jedyne, co może je ubarwić, to +iść w Polskę+, choć wiadomo, że na końcu tej drogi czeka +tupot białych mew+" - podkreślił.

"Dzięki pańskim występom łatwiej było znieść tamtą duszną atmosferę - i za to dzisiaj panu dziękuję" - dodał.

Podziękował także Gołasowi za "inny ważny rozdział jego twórczości, który stanowi kino wojenne". "Czerpie pan przy tym z własnych wspomnień o dramatycznych przeżyciach okupacyjnych swoich i rodziny. Zapewne także dlatego role w tych obrazach cechuje nie tylko doskonałość rzemiosła, ale też pewien rys osobisty, wynikający ze wspólnych doświadczeń pańskiego pokolenia" - ocenił prezydent.

"Raz jeszcze gratulując jubileuszu, w imieniu licznych miłośników wdzięcznych za pana dorobek aktorski, z serca życzę słusznej satysfakcji z dokonań artystycznych, dużo zdrowia i pogody ducha" - napisał Andrzej Duda.