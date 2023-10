Problem inflacji wróci ze zdwojoną siłą już w przyszłym roku

Sztucznie obecnie zaniżana działaniami administracyjnymi inflacja może w 2024 roku ponownie przekroczyć w ujęciu rocznym pułap 10 proc., a dodatkowym wyzwaniem dla polskiej gospodarki będą silnie rosnące koszty obsługi długu - wskazali przedstawiciele funduszu VIG/C-Quadrat TFI.

Ponowny wzrost inflacji w połączeniu ze skokowo rosnącym kosztem obsługi zadłużenia będą stanowić główne problemy polskiej gospodarki w przyszłym roku, wskazali eksperci zarządzajacy funduszem VIG/C Quadrat TFI.

W obliczu istotnego ryzyka wygaszenia tarcz antyinflacyjnych, oczekiwanego wzrostu cen paliw i płacy minimalnej, która pobudzi konsumpcję, sumarycznie inflacja narażona jest na wzrost nawet o 5 pkt. procentowych. Oznacza to ryzyko jej wzrostu do wartości dwucyfrowych w 2024 roku.

Koszty obsługi długu dynamicznie rosną i to będzie główny hamulec wzrostu gospodarczego. Potrzeby pożyczkowe pozostaną niezmiennie wysokie, a uwolnienie środków z KPO to proces długotrwały, nawet w obliczu potencjalnej zmiany rządu.

Eksperci funduszu VIG/C-Quadrat TFI podczas spotkania z dziennikarzami ocenili, że podwyższona inflacja w Polsce jest niemalże gwarantowana już od początku 2024 roku. Wskazali przy tym na kilka głównych czynników warunkujących przyszłoroczną erozję wskaźnika wzrostu cen.

Podwyższona inflacja wróci już w przyszłym roku, ale rynek póki co to bagatelizuje

- Szacujemy, że do końca 2023 roku wpływ wzrostu cen paliw, które obecnie są najniższe w Europie, a import przy takich cenach detalicznych jest nieopłacalny, wniesie około +0,8 pkt. proc. do wskaźnika inflacji konsumenckiej. Zniesienie tarczy energetycznej spowoduje skokowy wzrost cen energii (nawet o 60-70 proc.) oraz gazu (o 20 proc.), co dołoży do wskaźnika CPI kolejno 2,5 i 0,6 pkt. proc. - wskazali zarządzający.

- Gdy dodamy do tego powrót standardowej 5-proc. stawki VAT na żywność, który według naszych estymacji wniesie około 1 pkt. proc. do wskaźnika CPI, szacujemy, że inflacja narażona jest na wzrost nawet o 5 pkt. proc. - taka wartość została sztucznie zdjęta w ramach administracyjnych działań - wskazali eksperci funduszu.

Istotnie proinflacyjnie działać będzie także wzrost płacy minimalnej, która silnie skorelowana jest z cenami żywności pobudzając popyt.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja we wrześniu wyniosła w Polsce 8,2 proc. w ujęciu rocznym. W sierpniu wskaźnik ukształtował się na poziomie 10 procent.

Eksperci wskazali, że kluczowe dla kształtowania się przyszłorocznej inflacji będzie przedłużenie tarcz, ale bardzo prawdopodobne jest, że do tego nie dojdzie, na co wskazują między innymi estymacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Koszty obsługi zadłużenia dynamicznie rosną i to będzie hamować wzrost gospodarczy

Bardzo istotnym problemem dla polskiej gospodarki w 2024 roku będzie koszt obsługi zadłużenia.

Eksperci wskazali, że obecne spowolnienie jest umiarkowane przy zdecydowanie odmiennym środowisku inflacyjnym niż w kryzysie 2008 roku (wtedy inflacja była umiarkowana, bliska celu około trzy razy niższa niż obecnie).

- Nie oczekujemy euforii na rynkach w 2024 roku bo fundamentalne problemy zostają. W Polsce głównym będzie inflacja oraz bardzo wysokie koszty obsługi długu, które będą hamować wzrost gospodarczy - wskazali eksperci.

Z przedstawionej prezentacji wynika, że koszt obsługi zadłużenia (w 2021 wyniósł 27 mld zł) w 2024 roku wyniesie 105 mld zł, a w relacji do PKB koszt ten wyniesie 3 procent. (wobec około 1 proc. w 2021 roku). Oznacza to, że koszt obsługi długu w Polsce w ciągu czterech lat wzrośnie 3,5 razy – najwięcej ze wszystkich państw Unii Europejskiej.

Ich zdaniem bez środków z Krajowego Planu Odbudowy ciężko będzie sobie poradzić z zadłużeniem i stale rosnącymi potrzebami pożyczkowymi. Jednak uwolnione środków z KPO to długi proces i uczynienie tego już w pierwszej połowie 2024 roku nie będzie łatwe.

- W związku z powyższym staniemy przed sporym wyzwaniem, żeby sprostać rosnącym potrzebom pożyczkowym. Przyszły rok będzie trudny, zakładamy że środki z KPO wydatnie pobudzą inwestycje dopiero w latach 2025-2026, samo prefinansowanie w 2024 roku nie załatwi problemu - wskazali.

Przedstawiciele funduszu potrzeby pożyczkowe Polski określili jako duże i de facto wymagające albo podniesienia podatków, albo obcięcia wydatków socjalnych.

- Budżet na przyszły rok pokazuje silny przyrost potrzeb budżetowych, co w głównej mierze jest wynikiem planowanych waloryzacji inflacyjnych wydatków i kolejnymi stimulusami fiskalnymi. To nie jest środowisko wspierające procesy dezinflacji - podsumowali w prezentacji.

VIG/C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami o wartości przekraczającej miliard złotych. TFI działa na rynku funduszy inwestycyjnych od 2021 roku. Akcjonariuszami są Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG.