Problem techniczny spowodował zakłócenia na wielu giełdach w Europie

Problem techniczny niemieckiej platformy elektronicznej do obsługi rynku kasowego Xetra spowodował w środę rano zakłócenia na wielu europejskich giełdach - poinformowała firma Deutsche Boerse zarządzająca tą platformą.

Problemy spowodowane przez awarię Xetry dotknęły giełdy we Frankfurcie nad Menem, w Wiedniu, Ljubljanie, Pradze, Budapeszcie, Zagrzebiu, na Malcie oraz w stolicy Bułgarii Sofii. Wszystkie te parkiety korzystają z systemu Xetra T7 pozwalającego na całkowicie elektroniczny obrót aktywami.

Agencja Reutera ocenia, że awaria, do której doszło w środę 1 lipca rano, to kolejny problem dla spółki Deutsche Boerse, której usługi w kwietniu przez długi czas nie działały również z powodów technicznych. Giełda we Frankfurcie wstrzymała wówczas obrót na ponad cztery godziny.

Deutsche Boerse poinformowała, że w związku z obecną awarią jej systemów handel na giełdach dotkniętych problemami będzie mógł być wznowiony po niemal dwóch i pół godzinie.

W wyniku awarii austriacki indeks .ATX nie został otwarty o planowanej godzinie, a notowania niemieckiego indeksu DAX zostały wstrzymane po bardzo niewielkiej liczbie transakcji, do których doszło krótko po otwarciu sesji - podaje Reuters powołując się na dane firmy analitycznej Refinitiv.