Problemy Credit Suisse to wierzchołek góry lodowej

Kłopoty Credit Suisse to zaledwie wierzchołek góry lodowej i mogą one powodować dalsze problemy sektora bankowego na świecie, uważa Bob Michele z JP Morgan. Jego zdaniem rynkowa panika wzmacnia scenariusz wystąpienia recesji.

Piastujący stanowisko Chief Information Officer w amerykańskim banku inwestycyjnym JPMorgan, Bob Michele, w wywiadzie dla Bloomberga stwierdził, że obecne kłopoty płynnościowe, z jakimi boryka się szwajcarki gigant Credit Suisse to tylko "wierzchołek góry lodowej". Przewiduje on wystąpienie efektu domina w sektorze bankowym i tym samym całej światowej gospodarce.

"Recesja jest nieunikniona. Panika zalała bankowy świat"

- Czekają nas długofalowe, skumulowane i opóźnione skutki kłopotów banku i bankructw regionalnych banków w USA. Myślę, że to tylko wierzchołek góry lodowej – powiedział Bob Michele.

Dyrektor JPMorgan stwierdził też, że recesja jest „nieunikniona”, ponieważ panika zalała świat bankowy. Dodał, że Rezerwa Federalna najprawdopodobniej wstrzyma podwyżki stóp procentowych w obawie, że amerykańska gospodarka może nie poradzić sobie z jeszcze wyższymi stopami procentowymi, które mogą spowodować dodatkowe problemy płynnościowe w innych bankach.

"Jeśli Credit Suisse upadnie, będzie to wstrząs dla całego świata"

Także Nouriel Roubini, ekonomista i dyrektor generalny Roubini Macro Associates, określił Credit Suisse jako "zbyt duży, by upaść i jednocześnie zbyt duży, by go uratować". Ostrzegł, że jeśli CS upadnie, będzie to wstrząs nie tylko dla Europy, ale także dla całego świata.

Notowania Credit Suisse po tym jak Narodowy Bank Szwajcarii zapowiedział, że w ramach specjalnej linii kredytowej pożyczy bankowi do 50 miliardów franków szwajcarskich na ratowanie płynności i zapobieżenie upadłości rosną w czwartek o około 20 procent. Bilans ostatniego półrocza na akcjach CS to jednak przecena rzędu 60 procent.

