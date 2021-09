Producenci będą odpowiadać za odpady, ale wciąż trudno powiedzieć, kiedy i jak

Trwa dyskusja o tym, jak powinna wyglądać Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów w Polsce. Jej ważnym punktem jest raport „Opracowanie Systemu ROP dla Polski” przygotowany dla TOMRA przez Eunomia Research and Consulting.

Współautor raportu zauważył także, że niezwykle ważne jest wdrożenie systemu kaucyjnego. - Nie można tego odwlekać, bo terminy uzyskania poziomów odzysku zapisane w dyrektywach zbliżają się szybko, a uruchomienie takiego systemu wymaga czasu. Trzeba go po prostu zweryfikować w praktyce - powiedział.Dlaczego Polska nie chce sięgnąć po gotowe rozwiązania dotyczące ROP?Odpowiadając na tak postawione pytanie Mariusz Rajca, prezes firmy TOMRA Sorting, stwierdził, że wszystkie kraje zmagają się nadal z wdrażaniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. W Europie Środkowo-Wschodniej każdy z nich wybrał nieco inną drogę.- Każdy szukał według własnego uznania, dążąc do optymalnego rozwiązania, ale nikt nie ma jeszcze w pełni gotowego systemu. Samo przeniesienie jakiegoś funkcjonującego rozwiązania nie byłoby skuteczne, warto jednak poszukać tego, co w poszczególnych krajach jest godne doceniania i zaadoptować to - powiedział.Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”, podkreślił, że Polska pozostaje nieco w tyle za innymi krajami, ale nie jest tak, że inni mają ten problem za sobą. - Z debaty w Polsce wynika, że wszyscy są już przed nami i tylko my mamy problem. Ja jednak nigdzie nie usłyszałem, że system działa perfekcyjnie - stwierdził.- W Niemczech była np. przez lata jedna duża organizacja odzysku, co wydawało się rozsądne, ale okazało się, że taki naturalny monopol wpływa na wzrost kosztów, dlatego dzisiaj Niemcy mają 9 czy 10 organizacji. To jest więc ciągły proces i szukanie najlepszych rozwiązań - powiedział prezes SPR.Uczestnicy debaty zorganizowanej przez firmę TOMRA zgodzili się, że poddawany właśnie konsultacjom projekt ustawy wdrażającej w naszym kraju ROP ma wiele wad. Większość posunęła się do stwierdzenia, że lepszym rozwiązaniem od poprawiania projektu byłoby napisanie go od nowa.Krzysztof Baczyński, prezes Związku Pracodawców EKO-PAK, ocenił, że zaproponowane zapisy całą odpowiedzialność zrzucają na wprowadzających opakowania na rynek, nie dając im przy tym żadnych możliwości wpływania na działanie systemu.- Wprowadzający zapłacą choćby za to, że gmina nie wywiąże się z obowiązków. To dyskwalifikuje ten projekt - ocenił.Zaproponował, by napisać ustawę od nowa. - Jeśli się wie, czego nam potrzeba, to przy zebraniu kompetentnej grupy fachowców to kwestia tygodni - stwierdził.Także Anna Sapota, wiceprezes do spraw relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej w grupie TOMRA, bardzo krytycznie odniosła się do konsultowanego projektu.- Problem w tym, że ciągle patrzymy punktowo, a projekt nie daje nam odpowiedzi na wiele ważnych pytań - kto powinien zbierać, kto sortować, jaka powinna być rola Organizacji Odzysku, co z systemem kaucyjnym - a to są ważne pytania - oceniła.Jak zauważyła, ROP ma być nie tylko narzędziem do zbierania opakowań, ale do całościowego ich zagospodarowania – „takiego, które umożliwiłoby nam zrealizowanie zapisów dyrektyw”.Zdaniem Piotra Szewczyka, przewodniczącego Rady RIPOK, zastępcy dyrektora ZUOK „Orli Staw", w projekcie ustawy jest bardzo dużo niewiadomych, został on napisany „bardzo ogólnie”, a ocena jego skutków jest tym trudniejsza, że brakuje informacji na temat aktów wykonawczych.Dyskutujący podczas konferencji podkreślali przede wszystkim konieczność zawarcia w ustawie takich rozwiązań, które będą stymulować rozwój infrastruktury do zagospodarowania zebranych opakowań i odpadów opakowaniowych, tak by recyklerzy dostrzegali stabilizację rynku i mogli zawierać umowy długoterminowe.- Do tego, żeby powstawały instalacje, potrzebne są oczywiście pieniądze, ale także stabilne prawo - powiedział Piotr Szewczyk, stwierdzając przy tym, że dzisiaj nie tylko zmiany w prawie są kłopotem, lecz także biurokracja stająca na przeszkodzie w procesie doprowadzenia do inwestycji.Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, zwrócił także uwagę, że w projekcie i podczas dyskusji o nim za mało miejsca poświęcamy zapobieganiu powstawaniu odpadów, a - jak podkreślił - bez tego nie zdołamy stworzyć mocy do zagospodarowania ciągle rosnącej ilości odpadów.Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że konsultowany obecnie dokument nie określa jasno podziału kompetencji poszczególnych stron, co może prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień, a nawet konfliktów, szczególnie na linii samorządy - wprowadzający opakowania na rynek.Tymczasem w ocenie Mariusza Rajcy, wprowadzający i samorządy są tu naturalnymi partnerami.- Nie ma tu konfliktu, a próbuje się go wywołać, co niestety widać. Dwie strony – beneficjent i płatnik – znacznie lepiej się dogadają, jeżeli nie będzie między nimi pośrednika, który zamiast wspierać, tylko je skłóca - ocenił.Także zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel przyznał, że jest pole na „dogadanie się samorządów z producentami”. - Ale taki projekt, jaki mamy, raczej nam to utrudnia zamiast ułatwić, bo to jest tylko takie alibi, że coś robimy, a nie dokument, który rozwiąże problem opakowań - ocenił.Prezes zarządu Związku Pracodawców EKO-PAK wyjaśnił także, że branży przemysłowej absolutnie nie chodzi o wywłaszczenie gmin z ich kompetencji. W jego ocenie ustawa powinna zakładać dwa scenariusze działania gmin – jeśli gmina jest przygotowana i chce prowadzić selektywną zbiórkę, to musi mieć takie prawo, ale może powierzyć to także organizacji odzysku.- Są gminy, które wykształciły infrastrukturę i byłoby bez sensu to marnować, ale są takie, dla których gospodarka odpadami to nadal ciało obce - tłumaczył.Z taką oceną zgodził się także przedstawiciel samorządów Michał Sztybel. - Rzeczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że różnice między systemami zagospodarowania odpadów w wielkich miastach i na terenach wiejskich są ogromne - mówił, dodając, że stosowanie tych samych rozwiązań dla wszystkich gmin nie jest najlepszym pomysłem.Sztybel dodał także, że samorządy chcą być głównym motorem w dobrze działającym systemie ROP, przyznał też, że musi się to odbywać pod pełną kontrolą. - Nie boimy się nadzoru, bo naszym celem nie jest zarobek, tylko skuteczne działanie systemu.Uczestnicy debaty TOMRA dużo mówili także o pieniądzach oraz kosztach wdrażania i działania ROP. Zgodnie jednak zauważali, że patrząc na stronę ekonomiczną, nie można zapominać o tym, że wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności ma pomóc przed wszystkim w uzyskaniu celów środowiskowych.Wątpliwości nie budzi także to, że koszty zagospodarowania opakowań i odpadów opakowaniowych (inną sprawą jest - na co zwrócił uwagę Piotr Szewczyk - jak precyzyjnie policzyć, jaką część odpadów zebranych selektywnie stanowią opakowania) ponosić muszą producenci.- Jeżeli mówimy o ROP, to koszty zagospodarowania odpadów opakowaniowych ma ponosić producent, nie mieszkaniec - mówiła Anna Sapota, dodając, że tak wynika z zapisów dyrektyw.Jak tłumaczyła, trzeba jednak podzielić umiejętnie koszty na te ponoszone przez mieszkańców za odpady opakowaniowe i pozostałe.Rozmówcy zgodzili się co do tego, że wdrożenie ROP nie spowoduje raczej spadku opłat za odpady. - Jednak nie przez sam ROP, bo on koszty ograniczy, ale dlatego, że pozostałe koszty rosną tak szybko, że nie uda się zatrzymać wzrostu cen, nawet jeśli wdrożymy najlepszą wersję ustawy - mówił Michał Sztybel.Szymon Dziak-Czekan, odnosząc się do kosztów, podkreślił, że dopóki nie wdrożymy odpowiedzialności producentów, „niezamożni będą płacili za bogatych, bo konsumują znacznie mniej, a płacą tyle samo. - I to właśnie musi zmienić ROP - zauważył.Jak podsumował Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, mówienie wyłącznie o pieniądzach to spłycanie tematu.Jego zdaniem pieniądze powinny „iść za odpadem”, a forma zarządzania jest drugorzędna.Konsultacje projektu ustawy kończą się 20 września. Czy w takim razie uda się ją wdrożyć w życie do wymaganego przez UE terminu, czyli początku 2023 roku?- Miejmy nadzieję, że w 2023 roku system ROP zacznie funkcjonować, ale nie na podstawie tego projektu, bo to jest pseudo-ROP - odpowiedział Mariusz Rajca.- Miałbym takie życzenie, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni, podjęli rozpoczętą tu dyskusję i być może po kilku tygodniach merytorycznych rozmów udałoby się wypracować takie rozwiązanie, które faktycznie spowodowałoby, że system w Polsce mógłby się rozwijać w sposób stabilny i przewidywalny. Tak, byśmy nie tylko zahamowali wzrost kosztów, nie tylko uzyskiwali poziomy recyklingu, ale żeby odpady nie trafiały na składowiska, nie trafiały do zakładów termicznego przetwarzania i stanowiły element gospodarki o obiegu zamkniętym - podsumował przedstawiciel firmy TOMRA.