Producenci i sprzedawcy sprzętu narciarskiego chcą pomocy. Proponują Ferie+

Producenci, dystrybutorzy, właściciele sklepów i wypożyczalni ze sprzętem narciarskim, snowboardowym i outdoorowym apelują do premiera, ministra rozwoju oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju o pomoc dla branży. Branża zatrudnia ok. 50 tys. pracowników.

Ważna rola PFR

Możliwe tragiczne skutki

Firmy z branży chcą także przyznania subwencji i niskooprocentowanych, gwarantowanych przez państwo kredytów na utrzymanie płynności poszkodowanych podmiotów, z tytułu zakupionych przed sezonem, a nie sprzedanych obecnie zapasów magazynowych.Kolejny postulat dotyczy pilnego otwarcia stoków narciarskich, gastronomii, hoteli, pensjonatówi schronisk – przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz odpowiednich procedur.Ostatnie żądanie to stworzenie dodatkowego bonu “Ferie+” na opłacenie obozów narciarskich dla dzieci, na zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego, skipassów i szkoleń.Autorzy postulatów wierzą, że zostaną one uwzględnione w planach, pracach i decyzjach związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w Polsce.- Jesteśmy otwarci na konsultacje. W obecnym kryzysie liczy się bowiem każda odpowiednio przygotowana i adresowana pomoc. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważne jest odpowiednie rozeznanie zagrożeń pandemicznych i przygotowanie właściwej strategii do ich zminimalizowania. Jednak uważamy, że tylko szeroko skonsultowane i właściwie zakomunikowane działania mogą przyczynić się do ostatecznego pokonania pandemii – deklarują przedstawiciele zrzeszonych firm w Komitecie Narty Snowboard Outdoor.Są jednocześnie przekonani, że jako Komitet mogą służyć rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do uratowania ich branż, a także dać asumpt do poprawy zdrowia i kondycji Polaków. Ponawiają też apel o spotkanie i rozmowę z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.- Przedłużenie zamknięcia stoków narciarskich jest dla nas tragiczne w skutkach, reprezentujemy tysiące przedsiębiorców, którzy każdego dnia ponoszą z tego tytułu ogromne straty, coraz bardziej licząc się z możliwością zakończenia swojej działalności i zwolnienia zatrudnionych u siebie osób. Nasz głos pozwoli Panu na ukształtowanie opinii na temat całej branży i skierowanie do niej pomocy. Będzie także okazją do analizy, jakie decyzje mogą i powinni podjąć Państwo w najbliższym czasie, aby uchronić spory segment gospodarki i tysiące miejsc pracy – mówi Arkadiusz Walus.Dodaje przy tym, że upadek tej branży spowodować może wzmocnienie konkurencji zza granicy, a ta – np. w krajach sąsiednich – otrzymała już od swoich rządów wystarczające wsparcie na przeżycie.Branża Narty-Snowboard-Outdoor, obejmuje producentów i dystrybutorów sprzętu sportowego, sieci handlowe zajmujące się sprzedażą tego sprzętu, ponad 1000 specjalistycznych sklepów narciarskich, snowboardowych i outdoorowych oraz ponad 1000 wypożyczalni nart.Zatrudnia w Polsce ponad 50 tysięcy osób oraz generuje obrót ponad 5 miliardów złotych rocznie w samych tylko miesiącach zimowych.