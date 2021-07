Producenci oleju spodziewają się dobrych zbiorów rzepaku w Polsce

Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,2 mln ton. Projekcja powierzchni uprawy rzepaku w Polsce z dużym prawdopodobieństwem przekroczyła 1 mln ha - poinformowały w czwartkowym komunikacie Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju i Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, na zbiory wpływ będą miały jeszcze warunki pogodowe w najbliższych tygodniach oraz przebieg żniw.

"Tegoroczne zbiory zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,2 mln ton. Projekcja powierzchni uprawy rzepaku w Polsce z dużym prawdopodobieństwem przekroczyła 1 mln ha" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, "oznaczałoby to, że Polska staje się liderem pod tym względem w całej Unii Europejskiej".

Cytowany w komunikacie Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Mariusz Szeliga powiedział, że "krajowy przemysł olejarski od lat daje wyraźny impuls rolnikom do rozwoju uprawy rzepaku". Jego zdaniem "tegoroczne zbiory, które zapowiadają się bardzo dobrze, a na pewno szacowany areał, pokazują, że nasi producenci są w stanie wykorzystać dobre warunki do zwiększenia podaży nasion". W opinii Szeligi "mówiąc o warunkach towarzyszących uprawie rzepaku nie sposób pominąć dobrych cen, a nic tak nie przekonuje rolników do danego kierunku produkcji, jak opłacalność".

Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki ocenił z kolei, że tegoroczne zbiory będą lepsze niż te z roku 2020. "Jednocześnie obecna koniunktura na rynku pozostanie raczej niezakłócona w związku z popytem na olej zgłaszanym przez sektor biopaliw" - stwierdził.

Według Młodeckiego szacunki zbiorów oscylujące wokół wielkości 3,2 mln ton "to nasz wspólny sukces branżowy". Jego zdaniem jednak "aby móc utrzymać taki wynik w przyszłości (...) producenci muszą w kolejnych latach dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia efektywnej uprawy".

Cytowany w komunikacie Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień zwrócił uwagę, że zarówno "członkowie PSPO, jak i środowisko rolnicze skupione w KZPRiRB doskonale zdaje sobie sprawę z zależności sektora olejarskiego od biopaliw". Dlatego, jego zdaniem, "tak ważna jest stabilna perspektywa dla biodiesla z rzepaku i maksymalne wykorzystanie opcji dla biopaliw z surowców rolnych w ramach krajowych rozstrzygnięć prawnych".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl