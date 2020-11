Producenci rolni apelują o znakowanie produktów spożywczych krajem pochodzenia

O niezaniedbywanie obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia apelują do przetwórców producenci żywności. Rolnicy apelują również do konsumentów, by zwracali większą uwagę na kraj pochodzenia produktów.

"Apelujemy do producentów, aby nie zaniedbywali obowiązku znakowania produktów krajem pochodzenia" - napisali w poniedziałek przedstawiciele kilku związków i federacji rolniczych.

Rolnicy swój apel skierowali również do konsumentów, "aby w większym stopniu zawracali uwagę na kraj pochodzenia produktu podczas zakupów".

Przypomnieli, że z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI. Celem znakowania jest wyróżnienie produktów krajowych wytworzonych z polskich surowców, umożliwiające konsumentom odnalezienie ich na półkach sklepowych. Od 30 września 2020 wszedł w życie obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę z grafiką kraju pochodzenia produktu.

Według rolników, nie wszystkie firmy przestawiły się na znakowanie produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczając pozytywny wpływ sprzedaży żywności na gospodarkę.

Zdaniem producentów rolnych, aby sprzedaż żywności, w trudnym okresie pandemii, korzystnie wpływała na gospodarkę naszego kraju, niezbędna jest konsumpcja produktów wytworzonych lokalnie. Wówczas przychody i zyski trafiają do firm działających w Polsce.

"Wybierając produkty spożywcze wytworzone lokalnie, konsumenci ułatwiają sprzedaż produktów rolnych do sektora przetwórczego i detalicznego. Poprawia się tym samym płynność finansowa we wszystkich łańcuchach dostaw. To konsumenci przyczyniają się do utrzymania miejsc pracy i stabilizacji krajowej gospodarki" - podkreślili w apelu.

Wskazali, że w krajach Unii Europejskiej w okresie pandemii Covid-19, kiedy wiele znalazło się kryzysie gospodarczym, coraz większe znaczenie ma pobudzanie gospodarki krajowej przez kupowanie produktów wytworzonych lokalnie.

Podczas częściowych lockdown'ów, kiedy wiele branż i rynków zostaje zamkniętych, sprzedaż żywności nabiera szczególnego znaczenia. To sektor żywnościowy pozostaje często stabilizatorem gospodarki" - wyjaśnili.

Apel do przetwórców i konsumentów podpisały m.in. Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowa Rada Drobiarstwa- Izba Gospodarcza.