Producenci rolni: bez pracowników rolnictwo sobie nie poradzi

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych apeluje do władz o elastyczne podchodzenie do kwestii wpuszczania do kraju zagranicznych pracowników sezonowych. Bez ich pomocy zbiory będą bardzo utrudnione - napisano w komunikacie.

Federacja w imieniu polskich organizacji rolniczych zwraca uwagę, że bez pracowników sezonowych niektóre sektory polskiego rolnictwa czeka poważny kryzys. "Do tej pory przy zbiorach można było liczyć na pomoc obywateli Ukrainy. Przy przedłużających się kłopotach przy przekraczaniu polsko-ukraińskiej granicy rolnictwo wejdzie w sezon bez rąk do pracy" - podkreślił przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora.

Zdaniem Federacji, elastyczne podejście powinno dotyczyć także Ukraińców, którzy po wybuchu epidemii nie zdecydowali się wrócić do ojczyzny. Zgodnie z przepisami mogą oni przebywać w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego (bez wizy), ale nie dłużej niż 3 miesiące. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa ten okres należałoby wydłużyć, tak aby obywatele Ukrainy bez konsekwencji mogli nadal pracować w Polsce.

"Jednocześnie Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych w pełni popiera stanowisko Geopa-Copa, czyli grupy pracodawców zawodowych organizacji rolniczych Unii Europejskiej, dotyczące potrzeby zapewnienia dostępności siły roboczej w rolnictwie. Obawy dotyczą przede wszystkim problemów z możliwością swobodnego poruszania się pracowników sezonowych wewnątrz Unii Europejskiej oraz innych pracowników niezbędnych do funkcjonowania sektora rolnego bez zakłóceń" - czytamy w komunikacie.

W opinii tej organizacji, restrykcje w zakresie przemieszczania się nie powinny obejmować pracowników przygranicznych czy kierowców ciężarówek, którzy odgrywają kluczową rolę w łańcuchu dostaw żywności na jednolity rynek europejski. Wskazano, że w sektorach takich jak hodowla zwierząt gospodarskich sytuacja już jest krytyczna. Geopa-Copa apeluje więc o stworzenie planu awaryjnego na wypadek, gdyby obowiązkowe kwarantanny pracowników gospodarstw utrudniły hodowlę zwierząt.